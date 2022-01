文대통령 마지막 설 선물세트, 30만원까지 껑충…"팔지도 못하냐" vs. "文 선물인데"

문재인 대통령의 마지막 설 선물세트

17만~30만원에 중고 거래

[아시아경제 한승곤 기자] "그래도 대통령 선물인데, 너무한 것 아닌가요?"

문재인 대통령의 임기 마지막 설 선물세트가 중고시장에서 최대 30만원에 거래되고 있다. 일각에서는 대통령의 선물을 그저 돈 얼마에 거래하는 행위에 대한 비판도 나온다. 반면 선물을 받은 당사자의 결정이라는 의견도 있다.

최근 중고나라, 당근마켓 등 중고거래 플랫폼에는 문 대통령의 설 선물세트를 판매한다는 글이 올라오고 있다. 이 선물세트는 문 대통령 내외가 국가유공자와 사회적 배려계층·코로나19 방역 현장 종사자·주요 인사 등 1만5000명에게 보낸 것으로, 구성품은 김포 문배주와 꿀, 전남 광양의 매실액, 경북 문경의 오미자청, 충남 부여의 밤 등 지역 특산물이다.

선물세트와 함께 동봉된 연하장에는 "임기 마지막 해 국민들 곁으로 돌아가기 전까지 하루하루를 아끼는 마음으로 국정을 마무리하겠다"며 "어려움 속에서도 우리가 이룬 것이 많다. 새해에는 호랑이처럼 높이 도약할 수 있을 것"이라는 문 대통령의 글이 적혀 있다.

관련해 일부에서는 문 대통령의 선물세트를 중고로 다시 판매하는 일도 벌어지고 있다. 문 대통령 설 선물은 오늘(29일) 기준 현재 20만~30만 원 사이에서 거래되고 있는 것으로 알려졌다. 그런가 하면 선물 내용물이 없는 빈 상자도 판매되고 있다. 구성품이 빠진 빈 상자는 평균 5만원에 거래되고 있는 것으로 전해졌다.

이를 두고 시민들은 갑론을박을 벌이고 있다. 한 40대 자영업자 A 씨는 "대통령 선물이라도 본인이 다시 팔고 싶으면 팔 수 있다고 본다"면서 "문 대통령 지지자가 아니라면 그럴 수 있지 않나"라고 말했다. 반면 30대 회사원 B 씨는 "대통령이 보낸 선물을 굳이 중고로 거래하는 건 좀 아니라고 본다"면서 "돈으로 따질 수 없는 것 아니냐"고 반문했다.

일각에서는 문 대통령의 선물세트 재판매 논란은 지지율과 관련 있는 것 아니냐는 견해도 있다. 지지율이 견고한 만큼, 문 대통령의 지지자들 사이에서 비판의 목소리가 커지고 있다는 지적이다. 28일 문재인 대통령의 지지율은 4주 연속 40%대를 기록한 것으로 나타났다.

한국갤럽 1월4주차(25~27일) 조사 결과에 따르면, 문 대통령 직무수행 긍정평가는 지난주보다 1%포인트 오른 42%, 부정평가는 지난주보다 2%포인트 내린 51%를 기록했다. '어느 쪽도 아님', '모름·응답거절' 응답은 각 3%로 조사됐다.

문 대통령의 직무 긍정률은 새해 첫 발표된 1월1주차 조사에서 41%를 기록한 뒤, 1월2주차 42%, 1월3주차 41%, 1월4주차 42%로 꾸준히 40%대를 유지하고 있다.

지지 정당별로 살펴보면 더불어민주당 지지층 84%가 긍정 평가했다. 국민의힘 지지층 89%가 부정 평가했고, 무당층도 부정률(58%)이 긍정률(27%)보다 더 높았다. 정치적 성향별 긍정률은 진보층 76%, 중도층 43%, 보수층 15%였다.

이번 조사는 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 휴대전화 RDD 표본 프레임에서 무작위 추출(유선전화 RDD 10% 포함)해 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행했으며, 응답률은 15.1%, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 홈페이지 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

한편 앞서 2018년 추석에도 강화도 홍새우, 완도멸치, 남해도 섬고사리, 제주도 오메기 술 등으로 구성된 청와대 명절 선물세트가 온라인 중고거래 카페 등에 매물로 올라와, 50만~65만원에 등장해 거래되기도 했다. 이에 앞서 문 대통령의 사인이 들어간 손목시계인 이른바 '문재인 시계'도 중고 사이트에서 70만원대에 거래됐고, 문재인 대통령 기념우표는 중고거래 플랫폼에서 거래된 바 있다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr