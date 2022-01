[종합3보]북, 미본토 노린 극초음속 탄도미사일 노리나

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]북한이 30일 중거리탄도미사일 1발을 발사했다. 북한이 중거리 탄도미사일을 발사한 것은 2017년 11월 대륙간탄도미사일(ICBM급)인 화성-15형을 시험 발사한 이후 처음으로 4년 만에 최대 수위의 도발이다.

이날 합동참모본부는 "오전 7시 52분경 북한 자강도 무평리 일대에서 동쪽 동해상으로 고각(높은 각도)으로 발사된 중거리 탄도미사일 1발을 포착했다"고 밝혔다.

군 당국은 이날 북한의 미사일의 비행거리는 약 800km, 고도는 약 2000km로 탐지했다. 한미정보당국은 현재 세부제원을 정밀분석중이지만 북한이 극초음속 탄도미사일을 중장거리 미사일(IRBM)로 발전시키기 위한 시험 발사일 가능성이 큰 것으로 분석하고 있다. IRBM은 미국의 분류 기준상 사거리 3000∼5500km로, 사거리가 5500㎞ 이상인 ICBM의 바로 아래 단계 탄도미사일이다.

북한은 지난 5일과 11일 자강도 일대에서 ‘극초음속 미사일’이라고 주장한 탄도미사일을 연속 발사했는데, 이 미사일의 성능개선을 위한 대기권 재진입 시험이 이뤄졌을 가능성도 있다. 북한은 극초음속 탄도미사일을 괌이나 알래스카 타격용 ICBM급으로 개발할 것으로 추측된다.

원인철 합참의장과 폴 러캐머라 한미연합사령관은 이날 북한의 미사일 발사 직후 공조 통화를 통해 상황을 공유하고 한미연합방위태세를 굳건히 할 것을 확인했다.

21세기군사연구소 류성엽 연구위원은 "2017년 5월 14일 발사된 화성-12형 중장거리 미사일의 제원과 유사한 것을 고려할 때 화성-12형 IRBM 활동을 재개한 것으로 추정된다"고 평가했다.

한편, 지난 5일과 11일 자강도 일대에서 ‘극초음속 미사일’이라고 주장한 탄도미사일을 연속 발사했고, 14일에는 평안북도 의주 일대 철로 위 열차에서 ‘북한판 이스칸데르’로 불리는 KN-23 단거리 탄도미사일 2발을 쏘아 올렸다.

17일에는 평양 순안비행장 일대에서 ‘북한판 에이태큼스’(ATACMS)로 불리는 KN-24 단거리 탄도미사일 2발, 25일 장거리 순항미사일 2발, 27일 탄두 개량형 KN-23으로 추정되는 단거리탄도미사일 2발을 각각 발사했다. 북한이 한 달에 일곱 차례나 미사일을 쏜 것은 2011년 말 김정은 국무위원장 집권 이후 처음이다.

