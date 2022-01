즐거운 책읽기; 문해력 키우는 독서법?

성북구 평생학습관 상반기 온라인 프로그램 수강생 모집...인문교양, 문화예술, 직업능력 분야 총 14개 강좌 마련

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 2월15일부터 평생학습관 온라인 프로그램을 운영한다.

개강을 앞두고 있는 프로그램은 ▲내 손으로 완성하는 감성포토북 ▲나도 이젠 1인 미디어 크리에이터 ▲세계가 인정한 우리의 세계문화유산 ▲즐거운 책읽기; 문해력을 키우는 독서법 ▲아동미술전문지도자 2급 양성과정 ▲나만의 스타일링 완성하기: 퍼스널컬러&메이크업&패션 등 총 14개다.

성북구평생학습관은 ‘배움과 사람과 마을이 이어지는 평생학습도시 성북’을 모토로, 이에 걸맞는 사업을 올해 진행할 계획이라고 밝혔다.

상시 프로그램 외에도 인문학, 시민교육, 명사특강을 아우르는 성북미래아카데미, 마을 연계 특성화 프로그램, 평생학습축제 등 다양한 프로그램과 행사를 진행, 더불어 청년시민학 프로그램을 운영하여 청년들의 주체적 평생학습 참여기회를 확대할 계획이다.

이번 상반기 온라인 프로그램은 코로나19 확산 속에서도 구민들이 안전하게 집에서 배움을 즐길 수 있도록 모두 비대면으로 진행하고 추후 코로나19 확산세가 가라앉으면 추가적으로 대면 프로그램도 운영할 예정이다.

수강신청은 성북구청 홈페이지(온라인강좌신청-평생학습강좌-강좌신청)에서 진행 중이며 성북구민 누구나 신청 가능하다.

자세한 사항은 성북구청 홈페이지 평생학습강좌 및 성북구 평생학습관으로 문의하면 된다.

