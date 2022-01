[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 올해 설을 맞아 사회취약계층에 행복박스를 전달했다고 28일 밝혔다.

행복박스는 칫솔·치약 등 위생용품과 키친타올·밀폐용기 등 주방용품으로 구성됐고, 창원시청과 김해시청을 통해 사회취약계층에 총 600개가 전달됐다.

행복박스는 사회취약계층, 보훈가족, 소상공인, 재해로 피해를 입은 가정 등에 생필품을 전달하는 다이소의 대표 사회공헌 사업이다.

다이소 관계자는 “가족들이 모여 따뜻한 시간을 보내는 설에 모두가 행복한 명절을 보내는데 미약하나마 보탬이 되기 위해 이번 행복박스를 준비했다”며 “앞으로도 지역사회에 기여하기 위한 지원을 지속할 계획”이라고 말했다.

