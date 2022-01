LG전자, 취약계층·자립준비 청년에 음식 키트 및 생필품 기부

설 연휴 맞아 주요 사업장 소재 지역서 사회공헌 활동 전개

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자가 설 명절을 맞아 지역사회의 어려운 이웃들을 돕는 사회공헌 활동을 전개했다고 28일 밝혔다.

LG전자는 최근 주요 사업장이 위치한 서울시 강서구, 경기도 평택시, 경상남도 창원시, 경상북도 구미시 등에서 취약계층과 소상공인, 자립준비청년을 돕기 위한 기부 활동을 진행했다.

LG전자는 해당 지역의 취약계층 약 500가구(4인가족 기준 3일치)에 음식 키트를 기부했다. 특히 해당 키트는 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 해당 지역 내 자영업 식당들에서 구입해 지역 소상공인들과의 상생에도 힘을 보탰다.

LG전자는 이와 함께 양육시설이나 위탁가정 등에서 생활하다 만 18세가 돼 보호가 종료된 자립준비청년을 위해 생필품 키트 100여개를 기부했다.

이번 기부 활동은 LG전자 임직원이 '기부식단' 프로그램에 참여해 모은 기부금과 임원들이 자발적으로 기부한 사회공헌 기금이 사용됐다.

기부식단은 LG전자가 2011년부터 국내 전 사업장에서 진행하고 있는 임직원 참여 프로그램으로, 직원식당에서 식사 가격을 그대로 받으면서 반찬을 줄여 원가를 낮춘 만큼을 기부금으로 조성하는 방식이다. 기부금은 매년 사회공헌 활동으로 사용된다.

2004년부터 시작한 임원 사회공헌 기금은 임원들이 자발적으로 매월 급여의 일정 금액을 공제해 적립한 것으로 매년 국내외에서 다양한 사회공헌 활동을 위한 기금으로 사용되고 있다.

LG전자 대외협력담당 윤대식 전무는 "이번 기부 활동을 통해 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인을 비롯해 취약계층, 자립준비청년 등 주변의 어려운 이웃들이 따뜻한 설 명절을 보내는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 더 나은 지역사회를 만들기 위해 기업의 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr