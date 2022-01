F-35A 4대 국내 도착…40대 전력배치 완료

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]스텔스 전투기인 F-35A 4대가 지난 25일 청주비행장에 도착했다. 40대가 3년 10개월 만에 배치가 모두 완료된 셈이다.

27일 군 관계자에 따르면 차세대전투기(FX) 1차 사업에 따라 미국에서 순차 도입되는 F-35A 40대는 작년말 모두 인도 될 예정이이었다. 하지만 코로나19 여파 등으로 비행 일정이 다소 지연된 것으로 알려졌다.

앞서 정부는 미국 군수업체 록히드마틴사의 F-35A를 차세대전투기 기종으로 선정하고 2018년 3월 1호기를 시작으로 40대를 순차 도입해왔다. 7조7700억원 가량의 예산이 투입됐다.

F-35A는 항공기에 탑재된 모든 센서의 정보가 하나로 융합 처리돼 조종사에게 최상의 정보를 제공하는 첨단 전투기다. 스텔스 성능과 전자전 능력 등 통합항전 시스템을 갖췄고, 최대 속도는 마하 1.6이며, 전투행동반경은 1093㎞에 달한다.

특히 스텔스 기능으로 적지에 은밀히 침투해 핵과 미사일 시설, 전쟁 지휘 시설 등 핵심 표적에 치명적인 타격을 가할 수 있는 위력을 갖춰 북한이 도입 초반부터 민감하게 반응하기도 했다.

현재 도입된 F-35A는 비행이 중지됐다. 이달 초 앞서 도입된 F-35A 1대가 착륙장치(랜딩기어) 이상으로 동체 착륙하면서 조사가 진행 중이어서다. 당시 좌측 엔진 흡입구 쪽에 '조류 충돌'(Bird Strike)이 있었다.

이와 관련 공군 관계자는 "현재 관련 조사는 진행 중이며, 미국 측 조사단은 내달 초 입국 예정"이라고 말했다.

