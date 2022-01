대한항공, 분기·연간 영업익 사상 최대…"화물사업 호조"

[아시아경제 유현석 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 26,650 전일대비 550 등락률 -2.02% 거래량 1,367,598 전일가 27,200 2022.01.27 15:30 장마감 관련기사 [속보]대한항공, 작년 영업익 1조4644억원…전년比 514% '↑'[클릭 e종목]"대한항공, 1분기에도 항공화물 수요 호조 지속"[포토] 대한항공 "흑호 기운 받아가세요" close 이 화물 사업의 호조로 인해 분기와 연간 기준 사상 최대의 영업익을 기록했다.

대한항공은 지난해 4분기 매출액 2조8259억원, 영업이익 7044억원을 기록했다고 27일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 52%, 381% 증가다. 영업이익은 분기 기준 사상 최대다. 기존 최대 영업이익은 지난 2016년 3분기 기록한 4476억원이다.

사업별로는 화물사업이 지난해 4분기 기준 2조1807억원을 기록했다. 역대 분기 최대 매출이다. 기존에는 지난해 3분기 기록한 1조6503억원이 최대였다. 회사 관계자는 "연말 성수기 효과로 수요 증가와 여객기 운항 감소에 따른 벨리(Belly, 하부 화물칸) 공급 부족으로 인한 운임이 상승했다"며 "오미크론 변이로 인한 글로벌 공급망 정체 및 조업 제한 상황에 선제적으로 대응해 안정적인 공급을 유지했다"고 말했다.

여객사업은 코로나19로 인해 부진이 이어졌으나 괌, 싱가포르, 하와이 등 무격리 입국 가능지역 확대로 인해 소폭 개선됐다. 매출액 3795억원을 기록, 전분기 대비 14% 증가했다.

대한항공은 올해 화물과 여객사업 모두 변수에 대비한다는 계획이다. 화물사업은 오미크론 변이 확산으로 인한 글로벌 공급망 문제, 글로벌 소비 및 투자 증가 등의 종합적인 영향에 대비할 예정이다. 특히 운항·조업역량 강화로 안정적 공급을 유지하는 한편, 부정기·화물전용여객기 운영을 토대로 시장 변화에 유연하게 대처할 계획이다.

회사 관계자는 "코로나19 변이 바이러스의 확산과 진정 상황 및 국내외 출입국 규정 등에 따라 수요 회복의 속도가 결정될 것으로 예상된다"며 "시장 변화에 상응하는 탄력적인 노선 운영을 지속할 계획"이라고 설명했다.

지난해 대한항공의 매출액과 영업이익은 8조7534억원과 1조4644억원이다. 영업이익의 경우 연간 기준 사상 최대다. 기존 최대는 지난 2010년에 기록한 1조1589억원이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr