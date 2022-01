이준석 "단일화하자는 안철수가 싫다…국민들 그만 괴롭혀야"

안철수의 '단일화 요구 조건'에 거부감 드러내

"대통령이 되고 싶으면 언젠가 굴곡을 겪어야"

[아시아경제 박현주 기자] 이준석 국민의힘 대표는 야권 단일화를 두고 "단일화하는 안철수가 싫다"며 안철수 국민의당 대선후보와 대립각을 세웠다.

이 대표는 26일 CBS라디오 '한판승부'에서 '안 후보와 왜 이렇게 세게 붙으시는지 궁금하다. 단일화가 싫은 건가 안 후보가 싫은 건가'라는 질문을 받고 이같이 딱잘라 말했다.

이 대표는 안 후보의 정치 노선에 대해 "그 양태가 너무 싫다"고 밝혔다. 그는 "안 후보의 정치하면서 큰 기조변화가 있었다고 본다"며 "원래는 양당 비판하며 제3지대 이야기했다. 지난해 총선부터 그때 사실상 보수정당의 비례위성정당을 자처하면서 '지역구 안 내겠다. 보수진영 내 유권자들이 우리한테 비례대표를 달라' 이런 거였다"고 분석했다.

그는 이어 "그다음에 서울시장 선거 나갈 때는 아무도 안 물어봤는데 갑자기 출마 선언에 '야권 단일후보가 되겠습니다' 이러고 나왔다. 그러니까 저희도 모르는 상황에 저희 쪽 차선변경이 있더라"며 "사실 보수 쪽에 항상 합당이나 경선 참여를 하기 싫은데 뭔가 선거는 이쪽에서 자꾸 끼어보고 싶고 그러면 계속 단일화 하자고 뒤늦게 나타나는 양상이 지속되고 있다"고 부연했다.

그러면서 이 대표는 '안 후보가 정치적 굴곡을 겪지 않으려고 한다'는 취지로 지적했다. 그는 "대통령이 되고 싶어하는 사람이면 언젠가 굴곡을 겪어야 한다"며 "유승민 전 의원도 당에서 원래 성골이었다가 어느 순간 배신자로 찍혀서 쭉 어렵게 살았다. 홍준표 의원도 (당) 대표 2번에 대선후보 1번 한 다음에 그다음에는 공천 안 줘서 쫓겨났다가 나중에 겨우 복당해 가지고 나가서 인기 끌고 (있다)"고 설명했다.

이 대표는 "안 후보 본인은 나름대로 어려운 길을 겪었다고 생각하겠지만, 보수정당 쪽에서 표를 받겠다고 한 이상 보수의 본류에서 한번 내부에서 승부를 걸어보는 과정도 필요한데 그걸 안 하려고 한다. 그리고 나중에 뒤늦게 나타나 가지고 본인 인지도를 바탕으로 해서 꼭 단일화 하자(고 한다)"고 꼬집었다.

또 이 대표는 안 후보의 '단일화 요구 조건'에 거부감을 드러냈다. 그는 "황당한 게 뭐냐 하면, 옛날에 범진보로 인식될 때는 박원순 전 시장한테 양보하고, 문재인 대통령한테도 양보했다"며 "그런데 보수 쪽에만 오면 계속 '단일화 승부 걸자', '경선하자'고 하고, 요구조건도 항상 세다. 도대체 우리에게 무슨 억하심정이 있어 가지고 우리 쪽으로 와 계속 이렇게 센 조건 들이밀면서 분위기를 깨냐"고 말했다.

그는 "여기까지 오면서 계속 단일화 얘기하고 지금도 메시지가 뭔가. 자기 표가 결집될 게 흔들리면 안 되니까 '단일화 없다. 그런데 안일화(안철수로 단일화)는 된다'는 이런 메시지 아닌가"라며 "국민들 그만 괴롭히셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr