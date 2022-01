국민의힘 "31일 윤석열-이재명 양자토론하자… 방송 아닌 제3의 장소에서"

법원 방송금지 가처분에도 '양자토론' 고수

"기합의된 사항이니 민주당도 동의할 것"

[아시아경제 박준이 기자, 권현지 기자] 국민의힘이 올해 설연휴에 4당 대선후보들이 참여하는 다자토론에 참여하는 대신 이재명 더불어민주당 대선후보와의 양자토론을 추진하겠다는 입장을 밝혔다. 지상파 3사 방송 중계를 포기하더라도 윤석열 국민의힘 대선후보와 이 후보와의 맞대결 방식을 고집하겠다는 것이다.

국민의힘 선대위 TV토론 협상단인 성일종 의원은 27일 서울 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 "31일 국회 회관 혹은 제3의 장소를 잡아서 양자토론을 개최할 것을 민주당에 제안한다"며 "법원 가처분 인용 결정의 취지는 선거에 미치는 영향이 크다는 것이므로 방송사 초청이 아닌 양자 합의 토론은 무방한 것으로 판단해 기합의된 양당 간의 양자 토론을 실시할 것을 제안한다"고 밝혔다. 그러면서 관련 협의를 위해 "오늘이라도 민주당이 룰미팅에 응해줬으면 좋겠다"고 말했다.

국민의힘은 법원이 방송금지 가처분 신청을 인용한 사유인 '지상파 방송 중계'가 아니라면 양자 토론을 실시해도 문제가 없다는 입장이다. 특히 양자 토론 자체가 민주당의 요구로 합의된 사항이니, 민주당 역시 이 제안을 수용할 것이라고 봤다. 성 의원은 '다자토론을 받아들이지 않는 것이냐'는 질문에 "31일에 이미 양당 간 협의를 해서 양자토론이 예정돼 있다"며 "이것을 다시 진행하자고 제안하는 것"이라고 답했다. 또 "토론하는 것은 민주당의 의지니, 거부하지 않을 것이라고 생각한다"라고 밝혔다.

4자토론에 대해서는 중앙선거관리위원회에서 주관하는 법정 토론을 늘린 것에 불과하다고 봤지만, 협의 가능성을 열어뒀다. 성 의원은 "4자토론은 선거관리위원회에서 주최하는 3회 횟수를 늘리는 것에 불과하지만, 필요하다면 향후 4당이 만나 의제, 사회자 등을 협의할 것을 제안한다"고 덧붙였다.

또 "김동연 새로운물결 대선후보와 이재명 더불어민주당 대선후보가 양자토론을 하기로 했다"면서 양자토론에는 문제가 없다는 입장을 고수했다.

