S-Oil, 지난해 영업이익 2조3064억…흑자전환

S-Oil은 지난해 영업이익으로 2조3064억원을 기록해 흑자전환했다고 27일 공시했다. 매출액은 63% 증가한 27조4639억원을 기록했고 순이익은 흑자전환한 1조5000억원을 기록했다.

회사 측은 “코로나19 백신 보급 확대에 따른 글로벌 경기와 수요회복이 나타났다”고 말했다.

