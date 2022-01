국민의힘 "대장동 포함 성남FC 의혹도 특검해야…거부하는 자 범인"

권영세 "李, 철저한 검증 두렵나"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘이 27일 성남시 대장동 개발 특혜 의혹과 함께 두산그룹과 성남FC 관련 의혹도 특별검사를 도입해야 한다고 주장했다. 일부 보도에 따르면 두산건설 등 기업 6곳은 성남시에 용도 변경, 건축 인허가 등 현안 민원을 냈으며 각 기업은 성남FC에 광고비를 지급한 사실도 확인됐다.

김기현 원내대표는 이날 회의에서 "성남FC 후원금 의혹사건은 이재명과 재벌의 정경 유착 냄새가 물씬 풍기는 특권 반칙의 대명사가 될 조짐"이라며 대장동, 백현동, 재벌 의혹 사건까지 포함해 특검을 통한 수사를 촉구했다.

김 원내대표는 "재벌 특혜 의혹 설계자도 이재명 더불어민주당 후보냐 아니면 또 다른 유동규 (전 성남도시개발공사 기획본부장)이 제2의 방패막이로 등장할 예정이냐"며 "그것도 아니라면 비리 의혹을 철저히 숨겨주는 검찰과 경찰을 믿고 끝까지 모르쇠로 버티기 할 예정"이냐고 했다. 그러면서 "저도 지방행정을 해봤지만 터무니 없게 재벌에게 특혜를 준 사례를 본 적이 없다"며 "차장검사의 사의표명을 두고 건의 묵살이 아니라 견해 차이라고 말장난 치면서 국민을 속이려 한다"고 덧붙였다.

또 김 원내대표는 "성남지청장이 정당한 수사를 묵살한 것도 특검에 의한 정당한 수사가 이뤄져야 한다"며 "특검을 거부하는 자가 범인"이라고 했다.

권영세 국민의힘 중앙선대본부장도 이날 회의에서 "성남FC 재수사를 건의하던 검사가 돌의 사의했고 신변 보호조치가 필요하지 않느냐고 우려하는 목소리도 있다"면서 "이 후보 입장에선 철저한 검증이 두려웠을만 하다"고 지적했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr