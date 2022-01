저작권료 받아볼까…BNK부산은행, 마!이 뮤테크 이벤트

이벤트 참여시 뮤직카우 1만캐시 지급…저작권료 청구권 구매 가능

[아시아경제 유제훈 기자] BNK부산은행은 다음달 28일까지 MZ세대(1980~2000년생) 공략을 위해 음악저작권료 참여청구권 거래플랫폼인 뮤직카우와 함께 '마!이 뮤테크' 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

이벤트명인 마!이 뮤테크는 부산은행의 마!이통장과 뮤직, 재테크의 합성어다. 마!이통장 거래 고객이 모바일뱅킹 이벤트 페이지를 통해 뮤직카우에 신규 회원가입하면 뮤직카우 1만 캐시를 받을 수 있따.

이벤트 참여는 부산은행 모바일뱅킹 애플리케이션에서만 가능하며, 참여자들은 뮤직카우가 지급한 캐쉬를 통해 선호하는 음악의 저작권료 참여 청구권을 구매해 이후 해당 음악이 스트리밍 되고 이용 될 때마다 발생되는 저작권료를 매월 받아 볼 수 있게 된다.

김양욱 부산은행 언택트영업부장은 "MZ세대의 새로운 금융스타일에 맞춰 비대면 채널 활성화를 위해 이번 이벤트를 실시하게 됐다"면서 "앞으로도 MZ세대가 선호하는 상품 및 업종과 제휴해 다양한 이벤트와 마케팅을 추진하겠다"고 밝혔다.

한편 마!이통장은 부산은행의 MZ세대 맞춤형 파킹통장 상품이다. 거래실적 조건 없이 평잔 100만원까지 연 1.5%의 금리를 제공한다.

