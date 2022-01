금융투자협회, '재개발 재건축 실무' 등 2개 과정 신규 개설

[아시아경제 황윤주 기자] 금융투자협회 금융투자교육원이 재개발·재건축 등 교육 과정 2개를 새로 개설한다.

금융투자협회는 재개발 재건축 관련 업무 실무자를 위한 '재개발 재건축 실무' 집합과정 교육생을 오는 2월 16일까지 모집한다고 밝혔다. 개강일은 3월 15일이다.

이 과정은 부동산개발 PF, 부동산신탁, 부동산 펀드 및 리츠 담당자를 대상으로 재개발 재건축 업무 전반을 이해 할 수 있도록 실무 중심 교과로 구성됐다. 수강생은 부동산 법규, 세무 회계, 등기, 청구, 소송 등을 학습함으로써 업무 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

또 금융상품 영업 및 자산관리업무 종사자를 위해 '금융상품의 이해' 집합과정 교육생도 오는 2월 16일까지 모집한다. 개강일은 마찬가지로 3월 15일이다.

이 과정은 투자자의 상황에 맞게 금융상품을 제안 할 수 있는 능력을 키우기 위한 입문과정이다. 수강생은 금융투자상품을 종합적으로 이해함으로써 투자상담 및 자산관리 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

'재개발 재건축' 실무 교육기간은 3월 15일(화)부터 3월 29일까지, 총 5일(20시간)이다. '금융상품의 이해'는 31일(목)까지, 총 6일(22시간)이다.

두 과정 모두 여의도 금융투자교육원에서 주 2일(화·목), 야간교육으로 진행된다. 수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

