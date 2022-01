[e공시 눈에 띄네]코스피-26일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 락앤락=김성훈, 김성태 각자 대표이사 체제로 변경됐다고 공시.

◆ 효성화학=지난해 4분기 영업손실 167억원을 기록해 적자전환됐다고 공시. 매출액은 28% 증가한 6120억원 기록.

◆LG헬로비전=지난해 4분기 영업이익으로 60% 증가한 127억원을 기록했다고 공시. 매출액은 2839억원으로 6% 늘어.

◆ 효성첨단소재=지난해 4분기 영업이익으로 162% 증가한 962억원을 기록했다고 공시. 매출액은 9888억원으로 43% 성장.

◆ 티와이홀딩스=자회사인 에코비트는 신규 사업지 확보를 위해 최종폐기물 처리업을 하는 영천에코의 지분을 전량 취득한다고 공시.

◆ LG전자=결산배당으로 보통주 850원, 종류주 900원의 현금배당을 결정. 시가배당율은 각각 0.6%, 1.4% 수준.

◆ 삼성물산=결산배당으로 보통주 4200원, 종루쥬 4250원의 현금배당을 결정, 시가배당율은 각각 3.6%, 3.9% 수준.

◆ 대영포장=김민배, 강병은 각자대표이사 체제로 변경됐다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr