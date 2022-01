"죄 없는 자만이 돌 던져라" 與 의원들, 이재명 '눈물 호소' 영상 공유

李 '형수 욕설 논란' 등 해명하며 눈물 보여

"토닥토닥", "눈시울 뜨거워" 與 의원들 위로

[아시아경제 임주형 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보의 이른바 '눈물 연설' 영상이 여당 의원들의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 잇따라 공유되고 있다.

송영길 민주당 대표는 24일 이 후보의 유튜브 채널에 올라온 '눈물이 멈추질 않습니다'라는 제목의 영상을 자신의 페이스북에 공유하며 "눈시울이 뜨거워진다. 토닥토닥"이라고 위로했다.

이 후보의 수행 비서를 맡은 한준호 의원은 25일 성경 요한복음 8장 7절 구절을 인용해 이 후보를 두둔하기도 했다. 그는 "너희 가운데 죄 없는 자가 먼저 저 여인에게 돌을 던져라"라며 "그러나 군중들은 죄지은 여인에게 아무도 돌을 던지지 못했다"라고 강조했다.

같은 당 우원식 의원 또한 이날 이 후보의 영상을 자신의 페이스북에 공유하면서 "너무 상처가 많다고 절규하는 사람을 보았다"며 "결국 싸울 수밖에 없었던 형과의 관계에 설명할 수밖에 없는 참혹함을 보았다. 그래도 그는 자신과 같은 처지의 사람에게 절망스럽지 않은 세상을 만들고자 정치를 한다고 한다"고 말했다.

그는 또 다른 글에서 "그래. 욕설 그 자체는 잘못이다"라면서도 "그런데 입장을 바꿔서 만약에 내 사랑하는 어머니에게 폭력을 행사하고 천하에 몹쓸 욕까지 했다면 나는 어떻게 했을까"라고 반문했다.

그러면서 "이 후보가 겪은 일을 내가 겪지 않은 것만도 행운이다"라고 덧붙였다.

앞서 이 후보는 전날 자신의 정치적 고향인 경기 성남시를 찾아, 가족사 등 과거를 언급하면서 눈물을 흘리는 모습을 보였다. 또 이른바 '형수 욕설 논란'과 관련해서도 "아픈 가족들의 상처를 그만 헤집어 달라"며 호소했다.

이 후보는 이날 오후 경기 성남 중원구 상대원시장을 찾은 자리에서 "열심히 일했고 깨끗하게 살려고 노력했고 그래서 지금 이 자리까지 왔지만, 상처가 너무 많다"라면서 "성남시장이 됐더니 저를 미워하는 사람들이 가족을 동원해 저를 공격하기 시작했다. 정신이 온전하지 못한 형제에게 이재명을 쫓아내면 시의회 의장을 시켜주겠다고 작업하고 유혹해 형님이 저를 공격하기 시작한 것"이라며 이같이 말했다.

이어 "그래서 공무원들 전화도 못 받게 다 막았다. 상대도 하지 말라고 했더니 어머니를 찾아가 집에 불러 죽인다고, 교회에 불을 지른다고 협박을 해 어머니가 제게 전화하더라. 그게 시작이었다"라며 "제게 어머니는 하늘이다. 그래서 화가 나서 전화해 어떻게 자식이 부모에게 그럴 수 있냐고 했더니 이런 철학적 표현도 이해 못 한다고 저를 조롱했다"라고 당시 상황을 설명했다.

또 "제가 욕을 했다. 욕한 점은 잘못했다. 공직자로서 욕하지 말고 끝까지 참았어야 했다. 제가 인격이 부족하고, 어머니도 이제 떠나셨다. 형님도 이제 떠나셨다. 다시는 이런 일이 일어나지 않을 것이다. 제가 잘못했다"라고 거듭 고개를 숙이기도 했다.

다만 "제가 폭언한 것을 비난하더라도 최소한 형제들이 시정에 개입하지 못하도록 공정하게 시정을 수행하려고 노력했던 점을 조금만 살펴달라"며 "이곳에 우리 아버지 어머니의 숨결이 여전히 남아있다. 우리 가족, 형제들, 공장에서 함께 일했던 수많은 사람을 위해 지금보다 수십 배 더 열심히 하겠다"라고 호소했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr