바이든, 마이크 켜진 줄 모르고 "멍청한 ××" 욕설… 전세계 생중계

[아시아경제 나예은 기자] 조 바이든 미국 대통령이 기자회견에서 보수 방송사인 '폭스뉴스' 기자의 질문에 욕설을 내뱉는 장면이 포착됐다.

바이든 대통령은 24일(현지시간) 백악관 이스트룸에서 기자회견을 열고 러시아의 우크라이나 침공 가능성과 관련해 미국의 대응을 설명했다. 그러나 기자들이 국내 문제에 대해 질문을 던졌고, 백악관은 "주제와 관련 없는 질문은 오늘 받지 않는다"며 기자들을 퇴장시켰다.

이때 폭스뉴스 피터 두시 기자가 "미국의 인플레이션이 중간선거에 부담이 될 수 있나요"라고 물어보자, 바이든 대통령은 혼잣말처럼 작은 목소리로 "아니. 더 많은 인플레이션이라. 멍청한 XX"라고 말했다. 해당 발언은 중계방송을 통해 전 세계로 송출됐다.

영국 일간 가디언에 따르면 백악관은 최근 '인플레이션은 일시적인 문제'라는 입장을 밝힌 바 있는데, 민주당 일각에서도 이 문제가 장기적으로 정치적 부담이 될 수 있을 것으로 우려하는 목소리가 나오고 있다.

당시 바이든 대통령은 기자회견이 끝난 직후여서 마이크가 꺼진 줄 알고 이같은 욕설을 한 것이다.

두시 기자는 이후 폭스뉴스 방송에 출연해 "바이든 대통령이 한 시간도 안 돼 전화해 '개인적인 감정이 있는 것은 아니었다'고 말했다"고 전했다. 이어 "나는 앞으로도 다른 기자들이 물어보지 않는 것을 질문할 것이라고 말했고, 바이든 대통령도 '그렇게 하시라'라고 답했다"고 전했다.

이에 대해 폭스뉴스 앵커는 "대통령이 사과한 것 같지는 않다"고 언급했다.

바이든 대통령은 지난해에도 CNN기자의 질문을 혹평했다가 사과한 바 있다. 또 부통령으로 재직할 당시 버락 오바마 전 대통령이 건강보험 법안에 서명할 때 "아주 큰 건을 해냈다"라고 언급하며 'F'자가 들어가는 욕설을 가미해 구설에 오르기도 했다.

한편 지난해 12월 미국의 소비자 물가 상승률은 전년 동월 대비 7% 올라 40년 만에 최고치를 기록했다. 여기에 우크라이나 사태 파병 문제 등 안보 위협도 맞물리면서 바이든 대통령의 지지율은 추락하고 있다.

