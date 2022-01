이재명, 폐지 줍는 어르신 돕고 "마음 저려…행복한 노후 보낼 수 있는 나라 만들 것"

"나라는 부강해졌지만 국민은 그만큼 잘 살지 못하는 사회의 단면 보는 듯"

"노년이 빈곤하면 장년은 여유를 잃고 청년도 희망 잃어"

"내일의 삶 긍정할 수 있는 나라로 어르신들 헌신에 보답할 것"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 25일 "도시 곳곳에서 폐지 줍는 어르신들의 모습을 보면 나라는 부강해졌음에도 국민은 그만큼 잘 살지 못하는 우리 사회의 한 단면을 보는 것 같아 마음이 저릴 때가 많다"면서 "행복한 노후를 보낼 수 있는 나라를 만드는 것이 우리 모두의 미래를 위한 과제"라고 말했다.

이날 오후 이 후보는 페이스북에 지난 주말 폐지 줍는 어르신들을 도운 본인 사진을 여러 장 공유하며 이같이 밝혔다.

이 후보는 "몸 쓰는 노동 중에 힘들지 않은 일이 없다지만 한겨울 밖에서 몸 쓰는 노동은 특히 고되기 마련"이라면서 "오후 5시가 안 되었음에도 뚝 떨어진 기온에 어르신들의 건강이 걱정되는 날이었다"고 회고했다.

그는 "경제발전도, 세계 5강을 꿈꾸는 대한민국도 어르신들의 노고가 없었다면 불가능했을 일"이라면서 "하지만 국가가 그에 걸맞은 대우를 하고 있는지 묻는다면 자신있게 답하기 어려운 것이 현실"이라고 지적했다.

이 후보는 "공동체 안에 사는 우리의 삶은 모두 연결돼 있다"며 "노년이 빈곤하면 장년은 여유를 잃고, 청년은 희망을 잃는다. 청년은 노인의 삶을 통해 자신의 미래를 본다"고 했다.

그러면서 "어르신들이 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있는 나라를 만드는 것이 우리 모두의 미래를 위한 과제인 이유"라며 "청년도 노년도 내일의 삶을 긍정할 수 있는 나라로 어르신들의 헌신에 보답하겠다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr