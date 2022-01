[아시아경제 온라인이슈팀] 댄서 허니제이가 깜직한 매력을 발산했다.

허니제이는 자신의 인스타그램을 통해 "05학번 is back(사실 난 06학번…) 큐리섹시허니제이의 등장"이라는 글과 함께 근황을 담은 사진을 공개했다.

사진 속 그는 분홍색 스웨이드 트레이닝복을 입고 파격적인 곱슬머리 스타일을 한 채 포즈를 취하고 있다.

한편 허니제이는 Mnet '스트릿 우먼 파이터'에 출연해 최종 우승팀을 한 홀리뱅의 리더다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr