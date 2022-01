BOA "디지털 달러 2025~2030년 사이 발행될 것"

[아시아경제 박병희 기자] 뱅크오브아메리카(BOA)가 2025~2030년 사이에 디지털 달러가 발행될 것으로 예상했다고 블룸버그 통신이 24일(현지시간) 보도했다.

BOA는 이날 공개한 보고서는 오늘날 전자 통화의 진화는 피할 수 없는 흐름이라며 디지털 달러의 발행을 예상했다.

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)는 지난 20일 '돈과 결제: 디지털 전환 시대의 미국달러'라는 제목의 첫 CBDC 보고서를 공개했다. Fed는 보고서에서 디지털 달러의 장점과 단점을 열거했을 뿐 발행 여부에 대해 결론을 내리지 않았다. 대신 대중의 의견을 구한다며 22개의 공개 질문을 남겼다. 또 백악관과 의회의 지지가 없으면 디지털 달러 발행 논의를 진전시키지 않겠다고도 했다.

BOA는 Fed가 디지털 달러 발행에 유보적인 입장을 보고 있지만 디지털 달러 발행은 불가피하다고 본 것이다.

BOA는 민간에서 발행하는 디지털 통화도 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다.

BOA는 디지털 달러가 없더라도 가까운 시일 안에 스테이블코인 활용도 크게 늘 것으로 예상한다고 밝혔다. 스테이블코인은 민간 기업이 미국 달러화나 다른 법정 통화에 연동해 가격 변동을 줄인 디지털 통화를 뜻한다.

BOA는 디지털 자산을 수탁하고 거래하는 금융기관이 늘고 블록체인과 결합하는 지급결제 서비스 회사도 늘면서 몇 년 안에 지급결제 등에서 스테이블코인을 채택하는 사례가 상당히 늘 것으로 예상한다고 밝혔다.

