유아 학비 지원금 월 2만원 인상…국공립 10만원, 사립 28만원

국공립유치원 유아학비 지원금 3년 연속 인상

사립유치원·어린이집 지원금은 연속 올라

올해 원비 인상률 상한 범위 1.0% 내에서 결정 가능

[아시아경제 한진주 기자] 올해부터 유치원과 어린이집에 다니는 유아에게 지원하는 학비가 2만원 인상된다.

교육부는 25일 국공립 유치원 유아 1인당 유아학비를 월 10만원으로, 사립 유치원과 어린이집 유아 1인당 유아학비·보육료를 28만원으로 확정됐다고 밝혔다.

국공립유치원 유아학비 지원금은 지난해 누리과정 지원금이 월 6만원에서 8만원으로 인상됐고 올해 10만원으로 추가 인상됐다. 사립유치원 학비와 어린이집 보육료 지원금은 4년 연속 인상됐다. 2019년 월 22만원, 2020년 24만원, 2021년 26만원, 올해 28만원이다.

유치원은 올해 원비 인상률 상한 범위인 1.0% 내에서 원비를 결정할 수 있고, 원비 중 정부 지원금을 제외한 나머지 금액을 학부모에게 징수할 수 있다.

올해 지원금 인상으로 국공립 유치원 정부 지원금은 방과 후 과정비 5만원을 더해 유아 1인당 총 15만원, 사립유치원은 방과 후 과정비 7만원을 포함해 총 35만원이 된다.

교육부는 이 밖에도 올해 사립 유치원에 다니는 법정 저소득층 유아에게는 지난해보다 5만원 인상된 15만원을 추가로 지원한다.

교육부는 "유아학비 지원금 인상과 원비 인상률 상한제, 학급운영비 지원 등 원비 안정화 정책에 따라 내년 사립유치원 학부모의 부담금이 전년보다 경감될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

