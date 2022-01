재택치료자 격리기간 내일부터 7일…하루 확진자 2만명 대비(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 코로나19 재택치료자의 격리기간이 26일부터 현행 10일에서 7일로 단축된다.

중앙재난안전대책본부는 25일 정례브리핑에서 재택치료자의 관리기간을 26일부터 7일간의 건강관리로 단축한다고 밝혔다.

정부가 전날 백신접종을 완료한 확진자의 격리기간을 10일에서 7일로 줄이겠다고 발표한 데 따라 격리 중 받는 재택치료 기간도 7일로 줄인 것이다.

기존 재택치료자는 7일간 건강관리를 받은 후 3일간 추가로 자가격리해 총 10일간 격리해야 했지만, 26일부터는 추가 자가격리 없이 7일간의 건강관리로 단축된다.

다만 예방접종 미완료자는 7일간 건강관리 후 3일간의 자율격리를 실시해야 한다. 이번 조치는 26일 이전에 재택치료를 시작한 환자에게도 소급 적용이 가능하다.

또 방역당국은 건강관리 기간 동안 진행되는 건강모니터링도 하루 2~3회에서 1~2회 수준으로 완화되는 방안도 추후 시행할 예정이다.

오미크론 확산에 따라 재택치료 의료와 관리 인프라는 확충한다. 추가적인 관리 여력 확보를 위해 시·도별 관리의료기관 추가지정계획을 수립한다. 이를 통해 일일 확진자 2만명(최대 관리가능인원 11만명)까지 발생에 대비하고, 우선 1월 말까지 관리의료기관을 400개 이상으로 늘릴 방침이다.

아울러 환자의 원활한 대면 진료를 위해 장비 구입, 동선 분리 등을 위한 예산을 지원해 2월 말까지 외래진료센터를 90개소까지 확충할 계획이다.

