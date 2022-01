[포토] 광화문광장 7월 개장...총면적 2배 증가

서울시가 광화문광장 공사를 6월까지 마무리하고 7월 전면 개장한다고 25일 밝혔다. 완공되는 광장 총면적은 4만300㎡로, 종전(1만8천840㎡)보다 2.1배 넓어진다. 광장 폭도 35m에서 60m로 약 1.7배 확대된다. 사진은 이날 광화문광장 조성 공사 모습./김현민 기자 kimhyun81@

