위세아이텍은 25일 보통주당 150원의 현금배당을 결정했다고 공시했다. 이번 배당의 총액은 9억2500만원 규모이다.

