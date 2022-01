[포토] 송영길 "정치교체 하자"

[아시아경제 윤동주 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 25일 서울 여의도 중앙당사에서 긴급 기자회견을 갖고 있다. 송 대표는 "정권교체를 위해 저부터 내려놓겠다"면서 총선 불출마를 선언했다. 또한 이와 함께 종로 등 지역구 재보선 무공천·동일지역 3선 초과 금지 제도화 등 쇄신안도 내놨다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr