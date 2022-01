안철수 "단일화 가능성 없어…국민의힘 안일화 동의 있으면 그때"

안철수 국민의당 대선후보 25일 YTN라디오 인터뷰

여당과의 단일화에 대해서는 '선 긋기' 나서

[아시아경제 금보령 기자] 지지율 '10%대'를 유지하고 있는 안철수 국민의당 대선후보가 여야 상관없이 '단일화는 절대 없을 것'이라는 입장을 여전히 고수했다. 다만 상대적으로 '중도 확장성'을 가진 안 후보로의 야권단일화는 가능성을 열어뒀다.

안 후보는 25일 YTN 라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연해 '단일화 가능성이 어떻게 되나'라는 질문이 나오자 "가능성이 없다"고 일축했다. '0% 가능성이지만 그럼에도 불구하고 단일화가 된다면 안일화(안철수로의 단일화)가 맞다고 말하는 건가'라는 이어진 질문에 "정확한 해석"이라고 그는 답변했다.

안 후보는 본인이 갖고 있는 장점 중 하나인 '중도 확장성'을 강조했다. 그는 "단일화를 생각하고 있지 않지만 만약 '안일화' 안철수가 야권의 대표선수로 나선다면 확실하게 이길 수 있고 현재 이재명 더불어민주당 대선후보를 지지하는 민주당 당원들까지도 저한테 지지를 보내고 계실 것"이라며 "그래서 차이가 더 벌어질 것"이라고 설명했다.

안일화로의 걸림돌로 지적되고 있는 이준석 국민의힘 대표와의 갈등에 대해선 "정권교체가 되느냐 마느냐의 가장 큰 책임은 제1야당에 있다"며 "야당이 정권교체를 바라는 야당지지자들의 열망을 어떻게 하면 실현시킬 수 있을 것인가 고민 끝에 내부에서 안일화에 대한 동의가 있으면 그때 되는 것이겠다"라고 얘기했다.

반면 여당과의 단일화에 대해선 완벽하게 선을 그었다. 최근 송영길 민주당 대표가 보낸 '러브콜'을 놓고 안 후보는 "오히려 문재인 정권의 실정을 인정하고 문재인 정권을 심판하는 데 동참하겠느냐 질문을 던졌는데 아직 답을 못 받았다"며 "자아비판을 할 수 있겠는가. 가능성은 없다고 본다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr