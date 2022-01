한국인 스마트폰 사용자 37% 중고거래 앱 이용

와이즈앱, 주요 중고거래 앱 사용자 규모 발표

[아시아경제 김철현 기자] 지난해 중고거래 앱 사용자 수가 24% 증가한 것으로 조사됐다. 와이즈앱은 지난 12월 한국인 만 10세 이상 스마트폰 사용자를 표본 조사한 결과 당근마켓, 번개장터, 중고나라 등 주요 중고거래 앱을 한 번 이상 이용한 사용자가 1775만 명으로 집계 됐다고 25일 밝혔다. 이는 10세 이상 한국인 스마트폰 사용자 4722만 명의 37%에 해당한다.

모든 세대를 합쳐 가장 많은 사람이 사용한 중고거래 앱은 당근마켓으로 12월 한 달간 1676만 명이 사용했다. 번개장터 앱은 322만 명, 중고나라 앱은 71만 명이 사용하는 것으로 나타났다. 당근마켓은 전 연령과 성별에 상관없이 고르게 사용하고 있었으며 번개장터와 중고나라의 경우 20대와 남성에서 사용 비율이 높았다.

이번 조사는 앱 분석서비스 와이즈앱이 한국인 만 10세 이상의 안드로이드·아이폰 스마트폰 사용자를 표본 조사한 것으로 중고차 판매 및 개인 간 중고거래가 아닌 중고물품 전문 판매몰 앱은 제외했다.

