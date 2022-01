홍준표, 尹측 김용남 '붉은 속옷' 비아냥에 "저런 사람이 측근이 되니"

'무속 논란'에 정면 반박 "나는 무속을 믿지 않아"

[아시아경제 박현주 기자] 홍준표 국민의힘 의원은 자신을 향해 '무속 이미지가 겹친다'고 발언한 김용남 전 국민의힘 전 상임공보특보에 대해 "저런 사람이 측근이 되니"라며 불쾌감을 드러냈다.

홍 의원은 24일 자신이 운영하는 소통 플랫폼 '청년의꿈'에서 한 누리꾼이 '김 전 상임공보특보가 윤석열 국민의힘 대선후보의 샤머니즘과 홍 의원님이 빨간 속옷을 입고 다니신 것을 비교하며 비아냥거린다'라고 말하자 이같이 답했다.

앞서 김 전 상임공보특보는 이날 오전 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에서 "(굿은) 해도 했다고 할 리가 만무한 거니까 사실확인은 쉽지 않다. 홍 의원은 한동안 빨간 넥타이뿐만 아니라 빨간색으로 보이지 않는 곳까지 입고 다니신다고 했다. 그러니까 약간 (무속) 이미지가 겹치는 측면이 있고 유승민 전 의원은 잘 모르겠다"고 말한 바 있다.

홍 의원은 또 다른 누리꾼이 '국민의힘 대선 경선 당시 윤 후보 캠프에서 살 날리는 행위 영상을 홍 의원 캠프 측에서 확보했다는 말을 들었다. 영상을 지금이라도 공개해주면 안 되냐'라고 말하자, "굿은 지들이 해놓고"라고 꼬집었다.

한편 윤 후보의 배우자 김건희 씨는 지난 22일 MBC '뉴스데스크'가 공개한 통화 녹취록에서 "홍 의원, 유 전 의원 모두 굿을 했다"는 취지로 발언했다.

이로 인해 '무속 논란'의 불똥이 커지자, 홍 의원은 지난 23일 청년의꿈에 "거짓말도 저렇게 자연스럽게 하면 나중에 어떻게 될런지 참 무섭다. 내 평생 굿한 적 없고 나는 무속을 믿지 않는다"고 즉각 반박했다. 유 전 의원도 지난 23일 자신의 페이스북에 글을 올려 "김씨가 녹취록에서 나에 대해 말한 부분은 모두 허위 날조임을 분명히 밝힌다"고 입장을 분명히 했다.

