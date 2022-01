이재명, '지면 없는 죄 만들어 감옥 갈 듯' 발언에 "제 얘기 한 게 아니었다"

"검찰 공화국 다시 열리지 않을까 하는 우려를 표현했던 것"

[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 '이번에 제가 (선거에서) 지면 없는 죄를 만들어서 감옥에 갈 것 같다'고 말한 데 대해 24일 "(윤석열 국민의힘 대선후보가 당선되면) 검찰 공화국이 다시 열리지 않을까 하는 우려를 그렇게 표현했던 것"이라고 말했다. 그는 "제 얘기는 전혀 아니었다"고 덧붙였다.

이 후보는 이날 YTN 인터뷰에서 윤 후보가 자신을 '확정적 범죄자 같다'고 말한 것을 언급하면서 "증거와 상식, 법리에 의해서 판단해야 되는데 특정인을 범죄자네, 이렇게 판단하는 것도 황당한 일"이라며 이같이 말했다.

그는 윤 후보가 특수부 검사 출신인 점을 겨냥하며 "특수부는 목적을 정해놓고 수사한다. 그래서 자기들이 딱 (목적을) 정하면 그에 부합하는 증거만 모으고 그에 배치된 증거는 다 빼면서 맞춰가기 때문에 죄를 안 지은 사람들이 심각하게 압박을 느낄 때가 있다"고 했다.

앞서 이 후보는 지난 22일 서울 송파구 석촌호수 옆길에서 즉석연설을 통해 "검찰 공화국의 공포는 그냥 지나가는 바람의 소리가 아니고 우리 눈앞에 닥친 일"이라며 "이번에 제가 지면 없는 죄를 만들어서 감옥에 갈 것 같다"고 말했다.

이에 윤 후보는 같은 날 충북 청주 장애인스포츠센터에서 열린 충북 선대위 필승결의대회를 마친 후 기자들과 만나 "없는 죄를 만들어서 감옥에 보내는 정권이 생존할 수 있겠는가"라며 "국민들께서 판단할 것"이라고 반박했다.

이 후보는 윤 후보의 반박에 대해 "없는 죄를 만드는 게 특수부 검사들이 해왔던 일"이라며 "국민 일부에서 우려하시는 검찰 권력이나 국가권력을 사적 이익으로 남용할 가능성이 많다"고 재반박했다.

그런가 하면 이 후보는 윤 후보와 그의 배우자 김건희씨의 무속 논란에 대해서도 비판적인 의견을 내비쳤다. 그는 "합리적이고 과학적인 분석에 의해 논거를 가지고 타당하게 결정돼야 할 국가의 운명이나 국민의 삶이 혹시 다른 요소로 오염이 돼서 비선이나 비과학적인 영역에 의해서 영향을 받는 건 심각한 미래의 문제"라고 지적했다.

이어 "이런 건 경쟁 과정에서 제거될 필요가 있다"며 "네거티브적이라고 보여지기는 하지만 해야 될 경쟁의 한 부분"이라고 했다.

