관광공사, 지자체·관광업계·관광벤처 대상 공모사업 설명회 개최

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사가 오는 27일 지자체, 지역관광공사, 관광업계, 관광벤처기업 등을 대상으로 올해 공모사업과 협업사업을 공유하는 사업계획 설명회를 개최한다고 25일 밝혔다.

관광공사는 올해 플랫폼 및 빅데이터 기반 관광산업 디지털 혁신 선도를 필두로 관광업계 혁신 성장 지원을 통한 관광산업 경쟁력 강화, 여행을 통한 국민행복 증진과 지역경제 활성화, 해외여행 수요 선점을 위한 선제적 마케팅을 주요 사업추진 방향으로 설정했다. 관광공사는 지자체와 관광업계 등 외부고객과의 협업을 기반으로 이들 사업을 효율적으로 시행하기 위해 이번 설명회를 추진한다.

설명회에서는 29개 공모사업 및 협업이 가능한 28개 주요사업이 중점 소개된다. 공모사업엔 올해 처음 선정되는 무장애관광도시를 비롯해 기술과 관광을 결합한 스마트관광도시 등이 있다. 협업사업엔 디지털 부문의 강점을 살리면서 지자체와 관광벤처기업의 협업을 유도하는 ‘빅데이터와 함께하는 똑똑한 컨설팅 협업 플러스’ 사업, 지역관광공사·여행업계 등의 참여로 만들어갈 개인맞춤형 여정 제공 서비스 ‘여정플래너’ 사업, 지역관광 활성화를 통해 지방소멸 문제를 해결하는 ‘지역소생 프로젝트’ 등이 있다.

안영배 관광공사 사장은 “이번 설명회를 시작으로 1분기 중 20여개 개별 사업에 대한 별도 설명회를 개최할 예정"이라며 "지자체, 관광업계 등 고객의 입장에서 편하고 쉽게 관광공사와 협업할 수 있도록 준비할 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 설명회는 유관기관과 업계에 종사하는 실무자를 중심으로 사전 신청을 받아 줌(ZOOM)을 이용해 참가할 수 있다. 설명회 내용은 향후 유튜브 채널 한국관광공사TV로 공개할 예정이다.

