[기자수첩] '신년 기자회견 취소', 국민들은 납득할까

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 오미크론 변이 대응에 집중해야 한다는 이유로 계획됐던 신년 기자회견을 열지 않기로 한 것은 비판할 대목이 작지 않다. 임기 마지막 신년 기자회견인데다, 취소 결정은 역대 정부를 살펴봐도 이례적인 일이기 때문이다.

청와대가 내세운 취소사유는 ‘오미크론 대응’이다. 하지만 이런 해명은 최근 문 대통령의 일정을 고려할 때 납득하기 어렵다. 오미크론 우려 속에서도 문 대통령은 아중동 순방 6박 8일을 무리없이 소화해냈다. 순방은 상대방이 있어 일정을 바꿀 수 없다고 할 수도 있겠다. 하지만 기자회견 역시 상대방이 있는 일정이며, 그 상대방은 기자들이 아니라 바로 그 뒤의 국민들이다.

오히려 일각에서 제기하는 대선을 앞두고 기자회견을 통해 영향력을 행사하려 한다는 오해를 사전에 차단하기 위한 것이라는 해석이 더욱 설득력있게 들린다. 또 부동산 정책 실패, 남북관계 악화, 방역패스 논란, 선관위 상임위원 논란 등 대답하기 껄끄러운 문제들이 많아서 취소했을 것이라는 해석 역시 고개를 끄덕이게 한다.

청와대는 지난해 11월 ‘국민과의 대화’ 등이 있던 만큼 국민과의 소통에는 문제가 없을 것이라고 강변할지 모른다. 하지만 그 자리에선 ‘문 대통령의 영도력’을 찬양하고 ‘대면해서 영광’이라는 41%(문 대통령 지지율) 국민의 목소리만이 조명됐다. 나머지 59%의 국민은 대통령과 대화할 권리를 누리지 못했다.

지난해 1월 ‘소통 부족’ 논란에 탁현민 청와대 의전비서관은 문 대통령이 이명박(18회)·박근혜(16회) 대통령보다 더 많은 19회의 기자회견을 했다고 해명한 바 있다. 하지만 ‘소통 정부’를 표방한 문재인 정부가 단지 이전 정권들보다 조금 낫다는 평가를 듣는 것에 만족해서는 안 될 일이다. 정부를 지지하지 않는 국민들에게도 ‘소통 정부’라는 평가를 듣고 싶었다면, 마지막 신년 기자회견은 예정대로 했어야 했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr