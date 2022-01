KT, 데이터온·KT그룹사와 외식업 디지털 전환 협력

외식 전문 데이터 기업 데이터온 플랫폼에 KT 로봇과 결제, 보안 등 연동

영업 제휴뿐 아니라 솔루션 연동도 추진

[아시아경제 구은모 기자] KT가 데이터온·스마트로·KT텔레캅과 함께 외식업 시장의 디지털 전환(DX) 협력을 추진한다고 25일 밝혔다.

데이터온은 외식 통합 플랫폼과 IT 컨설팅부터 개발까지 포괄한 종합 솔루션을 제공하는 외식 전문 데이터 기업이다. 비대면 후불 주문 서비스 ‘탭오더’, 외식경영관리(ERP) 서비스 ‘M-RMS’ 등이 데이터온의 대표 플랫폼 서비스다.

KT는 인공지능(AI) 서빙로봇·AI콜센터(AICC) 보이스봇·빅데이터 등 외식업을 위한 AI 솔루션과 제안 역량을 보유하고 있다. KT 그룹사 스마트로와 KT텔레캅은 각각 핵심 사업인 결제 서비스(VAN: 부가 가치 통신망, PG: 결제 대행)와 보안 솔루션 분야에서 데이터온과 협력을 진행한다.

이번 업무 협약으로 4개사는 ▲각 사의 솔루션 연계 및 협력 ▲외식업 DX 상품 개발을 위한 실증 및 컨설팅 지원 등을 공동으로 추진한다. 이를 통해 외식업 사업자 고객들은 KT의 AI 역량과 KT그룹사의 결제 및 보안 서비스, 그리고 데이터온의 외식통합플랫폼을 연계한 ‘외식업 디지털 전환 종합 솔루션’을 만나 볼 수 있을 예정이다.

유창규 KT 강북·강원법인고객본부장은 “데이터온의 외식 통합 플랫폼과 KT의 솔루션이 제휴를 통해 큰 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다”며 “4사의 강점을 담은 기술과 양질의 서비스로 외식업 시장 DX를 추진하겠다”고 말했다.

