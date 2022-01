유시민 "尹 '바보인가?' 의문 생겨…이재명 욕설은 과거의 일"

"尹 논란이 李 욕설보다 더 중대한 문제"

"尹 대통령 되면 나라 망한다는 사람 많아"

[아시아경제 강주희 기자] 유시민 전 노무현 재단 이사장이 윤석열 국민의힘 대선후보에 대해 "제 주변에는 윤 후보가 대통령 되면 나라가 망한다는 사람이 많다"고 혹평했다.

유 전 이사장은 지난 23일 KBS1 '정치합시다2'에 출연해 최근 윤 후보의 지지율 상승에 대해서 "(국민의힘) 내분이 수습됐다는 점은 점수를 줄 수 있겠다"면서도 윤 후보가 '여성가족부 폐지', '병사 월급 200만원' 등 한 줄 공약을 발표한 것에 대해선 "저게 무슨 정치야? 유권자로서는 기분이 나쁠 수 있다"고 지적했다.

그는 이어 함께 출연한 전원책 변호사가 이재명 더불어민주당 대선후보를 '본인 리스크'로, 윤석열 국민의힘 대선후보를 '가족 리스크'로 규정하자 "타당한 점이 있다"면서도 "다른 쪽에서 보면 어느 쪽이 더 심각할까?"라고 반문했다.

유 전 이사장은 이 후보의 '형수 욕설' 논란을 언급하면서 "분쟁 당사자인 (이 후보) 형이나 어머니가 다 돌아가시고 지금 안 계시다. 본인 리스크지만, 과거의 일"이라면서 "하지만 윤 후보 배우자 문제나 주변 인물들, 무속 논란 등의 문제는 현존하는 리스크"라고 지적했다.

이어 "윤 후보가 대통령이 될 경우 부인 김건희씨 문제나 무속 논란은 앞으로 계속 존재하게 될 미래형 문제"라며 "이 둘 중에 어느 리스크가 더 크냐 묻는다면, 윤 후보의 리스크가 국가적으로 더 중대한 문제"라고 주장했다.

그러면서 "이 후보의 과거 논란에 대해선 각자가 다른 얘기를 할 수 있지만 이건 지나간 일인 반면, 윤 후보는 지금 진행 중인 문제고 앞으로 더 큰 문제를 일으킬 수 있는 리스크"라고 강조했다.

이에 전 변호사가 "이 후보의 욕설 테이프를 듣고 정말 충격을 받았다"고 지적하자, 유 전 이사장은 "어떤 파일을 들으셨냐, 전체 파일을 들으셔야 한다. 편집된 거 듣고 얘기하시면 안 된다"고 반박했다.

유 전 이사장은 이어 윤 후보의 무속 논란과 관련해 "윤 후보에게 의문이 생긴다. '저 사람 바보야? 국민을 바보로 아는 거야?'라는 의문이 생겼다"고 비판하면서 "이전에 김건희씨가 자연인으로서 굉장히 고통스러울 거라는 얘기를 했는데, 취소하겠다. 하나도 안 고통스러울 것이다. 능히 감당할 수 있는 사람"이라고 주장했다.

그는 "윤 후보는 김씨가 정치를 엄청 싫어하고 한다고 했다. 그뿐 아니라 자기 부인에 대해 했던 여러 얘기가 있는데, 이게 거짓말이라면 국민을 바보로 본 것이고, 정말 그렇게 생각하고 말했다면 부인한테 완전 속은 거다. 바보인 거다"라고 했다.

이를 들은 전 변호사는 "후보를 직접적으로 바보라고 하는 것은 비평 수준을 넘어서는 발언"이라며 "선거를 앞두고 정치비평을 하고 있는데, 그런 표현을 하는 것은 김건희씨를 비하하는 것을 넘어서 많은 뉘앙스를 담고 있는 것"이라고 자중을 요구했다.

