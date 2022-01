이재명 "군경력 호봉 인정 의무화·예비군 훈련기간 줄이고 보상비 인상"

52번째 '소확행' 공약 발표

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 25일 호봉·임금 산정 시 의무적으로 '군경력 호봉'을 인정하도록 하겠다고 밝혔다. 더불어 동원 예비군의 훈련기간은 단축하고 보상비는 대폭 인상하겠다고 약속했다.

이날 이 후보는 페이스북에 "우리 사회가 아직도 군 의무 복무로 보낸 시간을 가볍게 보는 것이 아닌가 안타까운 생각이 들었다"면서 이 같은 내용을 담은 52번째 '소확행' 공약을 발표했다.

이 후보는 "군복무를 존중하며, 나라를 지킨 봉사에 대해 국가가 마땅히 보답하겠다"면서 "호봉 및 임금 산정 시 '군경력 호봉 인정'을 의무화하겠다"고 말했다. 그러면서 "현재는 법률상 권장사항에 불과해 일부 공기업과 민간기업의 60%가 인정하지 않고 있다"고 지적했다.

이와 함께 동원 예비군 훈련기간도 4년에서 3년으로 단축하고, 훈련보상비는 하루 20만원으로 인상하겠다고 했다.

이 후보는 "동원 예비군은 생업을 중단한 채 훈련소에 입소해 훈련을 받는다. 그러나 훈련 보상비는 2박3일에 6만3000원으로 최저시급에도 한참 못 미친다"면서 "지난 총선 때 민주당 공약보다 2배 인상해 일 20만원을 지급하도록 하겠다"고 강조했다.

이어 "저는 줄곧 특별한 희생에는 특별한 보상이 필요하다고 말씀드렸다"며 "조국 수호를 위해 희생한 시간을 정당하게 보상하는 정부를 만들겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr