카카오뱅크, 국내 금융사 최초 오픈소스 국제 표준 인증 획득

[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크가 국제표준화기구(ISO)의 '오픈체인 프로젝트'의 표준 준수 기업으로 오픈소스 컴플라이언스 인증(ISO/IEC 5230:2020)을 획득했다고 25일 밝혔다.

'오픈체인 프로젝트'는 2016년 미국의 비영리단체인 리눅스 재단의 주도로 시작됐다. 각 기업의 오픈소스에 대한 준수 역량을 다면적으로 평가해, 체계적이고 일관성 있는 오픈소스 컴플라이언스를 갖추고 있는 기업들에게 인증을 부여한다. 기업의 ▲오픈소스 정책과 프로세스 수립의 적정성 ▲컴플라이언스 시스템 구축 여부 ▲담당 조직과 인력의 전문성 ▲사내 구성원의 교육 수행 등에 대한 기준 충족 여부를 심사한다.

오픈소스는 소프트웨어 개발 시 출시 시간을 단축하고 비용을 줄일 수 있고 우수한 품질의 소스 코드를 사용할 수 있다는 장점이 있지만, 올바른 관리가 이뤄지지 못할 경우 보안상 취약점이 발생하거나 저작권 분쟁 등의 문제가 발생할 수 있으므로 정교한 관리 체계가 중요하다. 현재까지 글로벌 40여 개 기업이 인증을 받았으며, 국내 금융회사 중 인증을 받은 것은 카카오뱅크가 처음이다.

카카오뱅크는 이러한 오픈소스 활용 역량을 바탕으로 혁신적인 금융 기술 확산에 기여하고 금융 기술 분야의 리더십을 확보한다는 계획이다.

신재홍 카카오뱅크 최고정보책임자(CIO)는 “오픈소스의 활용은 모든 IT업계의 흐름이고 필수"라며, "국내 금융업계 최초로 오픈소스 활용 역량을 인정받은 만큼 AI, 빅데이터, 클라우드 등을 통해 새로운 금융 비즈니스 가치를 창출해나가겠다"고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr