MS '서피스 프로8' 출시…충전하지 않고도 최대 16시간 사용

한국마이크로소프트는 25일 노트북·태블릿 겸용 기기 ‘서피스 프로8’을 출시했다.

한국MS는 이날 온라인 기자간담회를 열고 서피스 프로 8을 비롯해 서피스 고 3, 서피스 랩탑 스튜디오, 서피스 프로 X 와이파이 등 4종을 소개했다. 이날 소개된 서피스 시리즈는 윈도우 11 기반이다.

서피스 프로 8은 11세대 인텔 코어 i5-1135G7 및 i7-1185G7 고성능 프로세서를 탑재했다. 프로 제품 최초로 인텔의 고성능 고효율 모바일 PC 인증제도 ‘이보(evo) 플랫폼’을 획득했다. 충전없이 최대 16시간을 사용할 수 있다. 지난해 11월 선보인 서피스 고 3는 무게 544g으로 휴대성이 강점이다. 재택 업무, 원격학습, 영상 시청, 게임, 쇼핑 등의 다양한 활동을 지원한다.

서피스 랩탑 스튜디오는 전문가들의 원활한 디자인 작업을 돕는 쿼드 코어 구동 11세대 인텔 코어 H 시리즈 프로세서와 최대 32GB RAM, 엔비디아 지포스 RTX 3050 Ti가 탑재됐다. 비즈니스용에서는 추가 옵션으로 A2000 dGPU가 장착된다. 14.4인치에 최대 120Hz 주사율의 터치 스크린을 탑재했다. 서피스 랩탑 스튜디오는 다음달 8일 사전 예약 판매를 시작으로 3월8일 공식 출시된다.

서피스 프로X 와이파이는 7.3㎜ 두께에 774g의 무게에도 13인치의 고해상도 픽셀센스 디스플레이와 3:2 화면 비율을 통해 최적화된 작업 환경을 제공한다. 우선 기업간거래(B2B) 대상으로 판매한 뒤 향후 일반 소비자들에게도 판매할 계획이다.

한국MS는 외장재의 20%를 재활용 해양 플라스틱으로 사용한 오션 플라스틱 마우스도 선보였다. 포장재는 100% 재활용이 가능하다. 회사 측은 이날 2030년까지 100% 재활용 가능한 제품과 포장재를 생산해 일회용 플라스틱 포장재 사용을 없앨 예정이라고 밝혔다.

조용대 한국MS 서피스 비즈니스 총괄 팀장은 "코로나19 팬데믹(대유행)으로 기존의 전통적 업무시간과 공간의 개념이 더 이상 유효하지 않은 시대"라며 "서피스 시리즈는 누구나 어디에서도 업무, 협업, 여가를 안전하게 지원하며 지속가능성이라는 시대적인 요구에 부합하는 최적의 기기"라고 설명했다.

