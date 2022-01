[e공시 눈에 띄네]코스피-24일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 75,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 76,500 2022.01.25 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 한국투자증권 '한국투자웰링턴글로벌이노베이션펀드' 출시[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일메리츠증권, 증권株 시총 3위 등극 close =한국투자액셀러레이터 자회사 편입

◆ 대한유화 대한유화 006650 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 173,000 2022.01.25 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 "화학株, 1분기 업황 회복 기대감 주가에 반영될 것"[클릭 e종목] "글로벌 과잉공급 여전…대한유화, 바닥까지 인내가 필요해"[클릭 e종목] “대한유화, 과도하게 저평가된 시가총액” close =단기차입금 한도 1000억 증가 결정

◆ SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 83,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,200 2022.01.25 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 서학개미까지 몰린 LG엔솔 청약.. 패시브자금 유입 촉각‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제SK바이오팜, 레녹스-가스토 증후군 치료제 임상 3상 계획서 美FDA 제출 close =뇌전증 치료 신약 세노바메이트 미국 시장 판매 위해 미국 현지법인과 17억 규모 공급계약

◆ 동서 동서 026960 | 코스피 증권정보 현재가 28,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,900 2022.01.25 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 반도체 소재 섹터의 대 혁명주! 이제서야 등판![K푸드 숨은주역]포스트, 건강하고 든든한 한끼…'확찐자' 환호동서, 커뮤니티 활발... 주가 -6.26%. close =보통주 1주당 700원 현금배당 결정...691억 규모

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr