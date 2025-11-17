[오늘의신상]"묵직한 초콜릿향"…'카누 바리스타' 신제품

동서식품, '카누 바리스타' 캡슐·머신 출시

라떼용 캡슐 2종 및 겨울 한정판

동서 동서 026960 | 코스피 증권정보 현재가 28,000 전일대비 300 등락률 +1.08% 거래량 56,093 전일가 27,700 2025.11.17 11:19 기준 관련기사 공유가 반했다…50년 쌓은 커피 제조기술 집약집중호우 피해 지원 나선 식품업계…성금 기부·구호물품 지원동서식품, 집중호우 피해 지역에 성금 2억원 기탁 전 종목 시세 보기 close 식품이 캡슐커피 브랜드 '카누 바리스타' 캡슐과 머신 신제품을 출시하며 라인업을 확대한다고 17일 밝혔다. 캡슐에서는 라떼용 캡슐 '카누 소프트 하모니', '카누 포르테 앙상블' 2종과 싱글 오리진 캡슐 '브라질 세하도', 겨울 한정판 '카누 윈터 스노우'가 발매되고 카누 바리스타 페블 머신도 '모카', '라벤더' 2가지 색상을 추가로 선보인다.

'카누 소프트 하모니'와 '카누 포르테 앙상블'은 우유와 함께 즐길 때 부드럽고 달콤한 맛과 향이 풍부해지는 라떼 전용 캡슐이다. '카누 소프트 하모니'는 라이트 로스팅한 에티오피아 원두를 블렌딩해 우유와 섞였을 때 실크처럼 부드러운 풍미가 특징이다. '카누 포르테 앙상블'은 콜롬비아와 브라질 원두의 묵직한 다크 초콜릿 풍미와 우유가 만나면 강렬한 커피향과 우유의 달콤함이 조화된 풍부한 향을 느낄 수 있다.

'카누 바리스타' 신제품 캡슐, 머신 이미지. 동서식품

'카누 싱글 오리진 브라질 세하도'는 카누 바리스타의 네 번째 싱글 오리진 제품으로, 카누 바리스타 전용 캡슐과 네스프레소 호환 캡슐 2가지 타입으로 출시된다. 견과류의 고소한 향미와 밀크 초콜릿의 부드러움, 꿀처럼 달콤한 여운을 선사하며 기후 위기와 환경 문제를 해결하기 위해 열대우림동맹(Rainforest Alliance)과 협력한 RA인증 원두를 사용한 것도 특징이다.

돌체구스토 호환 캡슐로 출시되는 '카누 윈터 스노우'는 달콤한 밀크 초콜릿과 고소한 견과류의 풍미가 매력적인 제품으로 겨울 한정판으로 출시된다.

작은 사이즈로 가정의 다양한 인테리어와 조화롭게 어울리는 카누 바리스타 페블 캡슐 머신에도 새로운 색상이 추가된다. 부드럽고 세련된 분위기의 '모카', 따뜻하고 귀여운 감성의 '라벤더' 컬러가 추가되며 소비자들의 선택의 폭을 넓혔다.

조아미 동서식품 마케팅매니저는 "신제품 라떼용 캡슐과 싱글 오리진 캡슐, 한정판 캡슐을 통해 소비자들이 각기 다른 원두의 매력을 경험할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 카누 바리스타의 전문성을 바탕으로 소비자들의 다양한 커피 취향에 맞는 캡슐과 머신을 꾸준히 선보일 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



