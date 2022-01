◇5급 승진

▶회계과 계약2팀장 윤상미 ▶북부청 박혜진 ▶북부청 양영아 ▶행정안전부 김청수 ▶친환경급식지원센터 공공급식팀장 윤문식 ▶남한산성세계유산센터 공원관리팀장 오태환 ▶북부청 정선향 ▶질병정책과 재택치료지원팀장 박영숙 ▶공공의료과 공공의료사업팀장 원주혜 ▶환경안전관리과 환경안전예방팀장 한정미 ▶북부청 이한샘 ▶농업기술원 소득자원연구소 인삼연구팀장 이진홍 ▶북부청 송지은 ▶보건환경연구원 대기환경연구부 대기화학팀장 김종보 ▶보건환경연구원 미세먼지연구부 미세먼지분석팀장 정종필 ▶보건환경연구원 미세먼지연구부 모델링연구팀장 신종현 ▶보건환경연구원 물환경연구부 먹는물검사팀장 김은아 ▶기획담당관 실무사무관 곽장미 ▶총무과 실무사무관 김민영 ▶문화종무과 실무사무관 이영진 ▶사회적경제과 실무사무관 최원자 ▶농업정책과 실무사무관 은종호 ▶북부청 실무사무관 이유영 ▶정보통신보안담당관 실무사무관 김병록 ▶보건환경연구원 식품의약품연구부 실무연구관 이성봉 ▶농업기술원 지도정책과 실무지도관 서승준

◇5급 전보

▶홍보콘텐츠담당관 홍보전략팀장 김종기 ▶감사총괄담당관 회계감사팀장 손경식 ▶조사담당관 청렴경기팀장 신용덕 ▶조사담당관 청탁부패조사팀장 김동영 ▶조사담당관 공직윤리팀장 김영옥 ▶조사담당관 옴부즈만운영지원팀장 소민정 ▶계약심사담당관 심사총괄팀장 박미정 ▶기획담당관 기획팀장 최정석 ▶비전전략담당관 제안제도팀장 조혜빈 ▶예산담당관 복지여성예산팀장 장향정 ▶예산담당관 주민참여예산팀장 송민욱 ▶행정심판담당관 행정심판1팀장 정영아 ▶정보기획담당관 정보화전략팀장 고춘식 ▶정보기획담당관 인터넷정보팀장 신혜순 ▶정보기획담당관 정보문화팀장 박지일 ▶정보기획담당관 디지털혁신팀장 한명애 ▶정보통신보안담당관 정보자원관리팀장 이경수 ▶안전기획과 중대재해대응팀장 서기천 ▶자연재난과 지진방재팀장 남준수 ▶안전특별점검단 안전점검1팀장 최영경 ▶지역정책과 지역정책팀장 엄기만 ▶지역정책과 개발제한구역정비팀장 이창병 ▶건축디자인과 디자인정책팀장 이근이 ▶공정경제과 공정경제기획팀장 김중억 ▶공정특별사법경찰단 수사지원팀장 박인희 ▶총무과 총무팀장 서관호 ▶총무과 후생복지팀장 김주연 ▶인사과 인재양성팀장 주현자 ▶인사과 인재채용팀장 고덕표 ▶회계과 경리팀장 장태일 ▶회계과 계약1팀장 김효진 ▶회계과 공정조달팀장 유일종 ▶복지정책과 복지서비스팀장 석헌주 ▶복지사업과 보훈지원팀장 이명재 ▶노인복지과 노인시설팀장 탁민영 ▶장애인복지과 장애인재가복지팀장 임세윤 ▶질병정책과 질병정책팀장 윤성덕 ▶질병정책과감염병지원팀장 박종봉 ▶미세먼지대책과 공동협력팀장 홍영준 ▶환경안전관리과 환경안전정책팀장 김창진 ▶문화종무과 종무1팀장 김철수 ▶문화유산과 경기도사편찬팀장 강희숙 ▶농업정책과 농업정책팀장 김행석 ▶평생교육과 평생교육정책팀장 김귀옥 △평생교육과 디지털교육협력팀장 공민영 △평생교육과 평생교육지원팀장 나명숙 △평생교육과평생교육사업팀장 김순본 ▶교육협력과 진로교육팀장 조재상 ▶도서관정책과 도서관정책팀장 진명종 ▶보육정책과보육기반팀장 권은희 ▶북부청 문두식 ▶북부청 이헌 ▶북부청 김미화 ▶북부청 이남주 ▶북부청 한승민 ▶북부청 최중원 ▶평화협력과 평화기획팀장 이우정 ▶DMZ정책과 DMZ정책팀장 강승엽 ▶DMZ정책과 DMZ보전팀장 김연정 ▶소통협력과 의회협력1팀장 이지현 ▶소통협력과 의회협력2팀장 김태수 ▶소통협력과 국회지원팀장 조은경 ▶사회적경제과 협동조합팀장 원현주 ▶인재개발원 교육지원과 스마트교육팀장 권오징 ▶인재개발원 역량개발지원과 핵심인재팀장 조동혁 ▶인재개발원 역량개발지원과 미래인재팀장 손채연 ▶수자원본부 수질정책과 수질기획팀장 김정래 ▶수자원본부 상하수과 상하수행정팀장 함진형 ▶남한산성세계유산센터 운영지원팀장 김성도 ▶자산관리과 설비관리1팀장 김완수 ▶자산관리과 설비관리2팀장 이철규 ▶북부청 유수남 ▶북부청 최기덕 ▶광역환경관리사업소 환경점검4팀장 권중영 ▶광역환경관리사업소 환경점검6팀장 이종휘 ▶자산관리과 실무사무관 변명식 ▶농업정책과 농촌소득팀장 이문무 ▶농업정책과 농업인육성팀장 원익재 ▶농업정책과 신성장농업팀장 이규형 ▶농식품유통과 유통정책팀장 배소영 ▶농식품유통과 식품산업팀장 최원준 ▶농식품유통과 브랜드마케팅팀장 김상용 ▶친환경농업과 원예특작팀장 한현수 ▶농어업농어촌특별위원회 민경록 ▶민생특별사법경찰단 수사11팀장 고소엽 ▶해양수산과 해양수산정책팀장 김종배 ▶해양수산과어촌어항팀장 황윤정 ▶해양수산과 수산자원팀장 한태준 ▶해양수산자원연구소 수산물안전팀장 서성문 ▶해양수산자원연구소 수산기술센터장 정재식 ▶질병정책과 감염병대응팀장 이미혜 ▶질병정책과 감염병예방팀장 장우진 ▶공공의료과 공공의료정책팀장 신형진 ▶건강증진과 가족건강팀장 손지연 ▶식품안전과 식중독예방팀장 정연표 ▶질병정책과 코로나19예방접종팀장 김태연 ▶환경정책과 환경영향평가팀장 박선하 ▶환경정책과 환경교육팀장 김장응 ▶미세먼지대책과 미세먼지대응팀장 장성호 ▶미세먼지대책과 친환경차보급팀장 정현주 ▶북부환경관리과 환경지원팀장 허경행 ▶수자원본부 수질정책과 팔당대책팀장 임동수 ▶수자원본부 수질관리과 팔당상수원관리팀장 서진철 ▶광역환경관리사업소 환경허가팀장 조홍갑 ▶환경부 전정순 ▶감사총괄담당관 기술감사팀장 심영욱 ▶자연재난과 자연재난대책팀장 차상훈 ▶북부재난안전과 북부자연재난팀장 김용진 ▶안전특별점검단 재난조사팀장 직무대리 정무순 ▶신도시기획과 도심공공주택사업팀장 김완진 ▶주택정책과 주택건설공급팀장 부대운 ▶주택정책과 주거복지팀장 김태철 ▶북부청 최종철 ▶북부청 전대갑 ▶북부청 황재현 ▶북부청 진재일 ▶북부청 공장현 ▶산업통상자원부 박인찬 ㈜정보통신보안담당관통합보안관제팀장 김동진 ▶북부청 한병권 ▶농업기술원 작물연구과 연구협력팀장 홍승민 ▶농업기술원 원예연구과 원예육종팀장 정윤경 ▶농업기술원 원예연구과 도시원예팀장 이진구 ▶농업기술원 원예연구과 미래농업팀장 이지영 ▶해양수산자원연구소 내수면연구팀장 한정조 ▶보건환경연구원 식품의약품연구부 보건연구기획팀장 김양희 ▶보건환경연구원 식품의약품연구부 의약품분석팀장 김기유 ▶보건환경연구원 농수산물검사부 구리농수산물검사소장 손종성 ▶보건환경연구원 북부지원 미생물검사팀장 김경아 ▶보건환경연구원 물환경연구부 유역환경조사팀장 홍순모 ▶보건환경연구원 물환경연구부 물환경생태팀장 문희천 ▶보건환경연구원 북부지원 토양분석팀장 김진길 ▶농업기술원 지도정책과 지도기획팀장 최하영 ▶농업기술원 농촌자원과 생활기술팀장 한재수 ▶농업기술원 농촌자원과 경영기술팀장 이광빈

