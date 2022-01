경북 청송군 공무원, 설 명절 전통시장 장보기 행사 펼쳐

지역경제 활성화에 실질 도움 되도록

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 청송군은 설 명절을 맞아 지난 1월 24일부터 28일까지 전통시장 장보기 행사를 펼친다.

코로나19로 지역 상권의 침체와 매출감소 등 경영에 어려움을 겪고 있는 전통시장과 지역 경제 활성화를 위해 추진된다.

지난 24일 안덕시장을 시작으로 오는 28일 진보시장까지 행사가 진행된다. 공무원 등 400여명이 참여해 전통시장에서 제수용품 등을 구입한다. 또 지역경제 활성화를 지원하면서 민심도 살필 예정이다.

군은 합리적 소비문화 확산을 위해 설 성수품 가격동향 파악과 물가 지도점검반을 편성해 요금 과다 인상과 가격 담합행위 등을 점검할 계획이다.

청송군 관계자는 “설을 맞아 전통시장 장보기 행사를 통해 코로나19로 침체된 전통시장에 활력을 불어넣고 어려운 지역 경제에 조금이나마 도움이 되기 위해 장보기 행사를 마련했다”고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr