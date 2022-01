경북 영양군, 설 명절 안전 캠페인 … 특별방역대책 알리기 나서

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영양군은 지난 24일 오전 11시 영양군청 직원 20여명이 참석한 가운데 ‘설 명절 대비 안전점검의 날 행사’를 했다.

이번 캠페인에서 참가자들은 자율적 선제검사를 권하는 내용의 현수막을 들고 가두행진 했다. 전통시장 상인과 주민에게 홍보물품을 나눠주고 연휴기간 안전사고 예방관리에 대해 홍보활동을 펼쳤다.

최근 오미크론 변이 바이러스 확산 추세 등을 감안해 연휴기간 이동과 외출자제, 자율적 선제검사 등 명절 연휴 방역수칙을 전파했다.

영양군은 1월 29일부터 2월 2일 까지를 설 명절 특별방역대책기간으로 지정했다. 다중이용시설과 취약시설 등을 대상으로 방역수칙 이행실태를 점검한다. 또 이 기간 중 보건소 선별진료소도 오전 9시부터 오후 4시까지 운영한다.

영양군 건설안전과 측은 “사회적 거리두기로 인해 생업과 일상에 많은 제약과 불편이 크지만 끝까지 지역확산을 막도록 스스로 검사를 받아주길 바란다”고 말했다.

