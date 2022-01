[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 코리아에스이=남진기 외 4인에서 남홍기 외 5인으로 최대주주 변경

◆ 심텍=4층 이상의 고다층 MSAP기판의 수요 증대 대응을 위해 1071억원 들여 공장 신설. 최시돈 단독 대표 체제에서 최시돈, 김영구 각자 대표 체제로 변경

◆ 휴센텍=코리아디펜스인더스트리와 19억원 규모 회로카드조립체 공급 계약. 강시철 단독 대표 체제에서 강시철, 이주석 각자대표 체제로 변경

◆ 디에이치피코리아=보통주 1주당 100원 현금 배당 결정

◆ AP위성=2억원 상당 자사 보통주 2만1000주 처분 결정

◆ 파인테크닉스=종속사 베트남 VINA CNS에 114억원 규모 채무보증 결정

◆ 에코프로비엠=충북 청주 오창공장 화재 발생. 손실액 현재 확인중

◆ 샘코=형식적 상장폐지 사유 해소. 올해 4월14일까지인 개선기간 중 매매거래 정지 지속

◆ 안트로젠=Wagner grade 1 및 2 당뇨병성 족부궤양 환자를 대상으로 한 ALLO-ASC-DFU 국내 임상 3상 분석 결과 유효성 입증 실패

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr