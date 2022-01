[아시아경제 이민지 기자] 디에이치피코리아 디에이치피코리아 131030 | 코스닥 증권정보 현재가 7,350 전일대비 140 등락률 +1.94% 거래량 83,982 전일가 7,210 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 [AI 실시간 실적 분석] 어닝서프라이즈·3년최고영업이익 종목 총정리 디에이치피코리아, 20억 규모 자사주 취득 결정디에이치피코리아, 1주당 100원 결산배당 결정 close 는 30억원 규모로 자사주를 취득하겠다고 21일 공시했다. 취득 예상기간은 오는 24일부터 3월 23일까지다. 회사 측은 “자사주 소각과 주주가치 제고를 위한 것”이라고 말했다.

