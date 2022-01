"직접 잡으려 하지 마라"…美서 교통사고 틈타 백신 실험용 원숭이 4마리 탈출 소동

[아시아경제 권서영 기자] 미국에서 의학 실험용 원숭이들을 싣고 가던 트럭이 사고를 당한 사이 원숭이들이 탈출하는 소동이 벌어졌다.

22일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 미 펜실베이니아주 경찰에 따르면 전날 오후 3시 20분께 게잡이원숭이 100마리를 실은 트레일러를 끌고 가던 한 픽업트럭이 사고를 당했다고 보도했다. 이 트럭은 필라델피아에서 북서쪽으로 240㎞ 떨어진 고속도로를 주행하던 도중 덤프트럭과 충돌했다.

사고를 당한 트럭은 플로리다주의 한 실험실로 원숭이를 싣고 가던 길이었던 것으로 파악됐다. 게잡이원숭이는 현재 마리당 1만달러(약 1193만원)을 호가하는 원숭이로, 코로나19 백신 연구 때문에 수요가 매우 많다.

충돌 사고 당시 부상자는 없었으나 트레일러에 있던 원숭이 중 4마리가 탈출하는 소동이 벌어졌다. 이에 주 경찰은 영하의 추위 속에서 야생동물 보호당국과 함께 대대적인 야간 수색을 벌였으며, 22일 오전까지 원숭이 3마리를 찾았다. 그러나 나머지 1마리의 행방은 여전히 묘연한 상태다.

경찰은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "원숭이를 목격하거나 발견한 사람은 접근하거나 직접 잡으려고 하지 말아달라"고 당부했다. 인근 호텔에서 일하는 목격자 제이미 라바는 NYT에 전날 밤 기온이 크게 떨어졌다면서 "누군가 원숭이를 춥지 않게 해줬으면 좋겠다"고 안타까움을 표했다.

