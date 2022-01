LG전자 안내로봇, 대구 무인 지하철역으로 출근

대구도시철도 1호선 상인역 LG 클로이 가이드봇 시범 운영

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자는 대구도시철도공사와 협력해 대구도시철도 1호선 상인역에서 LG 클로이 가이드봇 1대를 이달 27일부터 내달 6일까지 시범 운영한다고 23일 밝혔다.

상인역은 대구시에서 언택트 시범역으로 운영하는 지하철역으로 하이패스처럼 자동 결제되는 비접촉식 게이트, 언택트 화장실 등이 조성될 예정이다. LG전자가 지하철역에서 안내로봇을 운영하는 것은 이번이 처음이다.

LG 클로이 가이드봇은 코로나 19로 인해 비대면 서비스가 일상화한 가운데 지하철 역사 내에서 고객에게 필요한 지하철 운임, 노선도 등 지하철 관련 정보와 역사 내 주요 시설을 안내한다.

예를 들어 고객이 로봇의 터치스크린에서 지하철 노선 정보, 시간표와 운임 체계, 문화 행사 등을 검색하면 화면으로 필요한 정보를 안내해준다. 역사 내 편의 시설을 찾으면 로봇이 직접 길을 안내하는 목적지 동반 서비스도 받을 수 있다. 시설 관련 정보를 고객에게 문자로 보내주기도 한다.

LG전자가 지난해 9월 공개한 LG 클로이 가이드봇은 방문객 안내, 광고, 보안, 도슨트 등 복합 기능을 탑재한 것이 특징이다. 카메라를 통해 심야 시간대 출입자 감지 등 보안 업무를 수행하거나 전면과 후면에 각각 27형 디스플레이를 탑재해 고객을 찾아다니는 맞춤형 광고판 역할도 할 수 있다.

LG전자는 LG 클로이 가이드봇과 함께 통합 관제 시스템과 지속적인 유지 관리 서비스를 제공한다. 로봇 통합 관제 시스템은 실시간 로봇 모니터링 및 원격 제어 외에도 각종 정보, 콘텐츠, 스케줄, 통계 관리 등 시스템 운영에 필요한 전반적인 솔루션을 제공한다.

LG전자는 2017년 인천공항에서 안내로봇 시범 운영을 시작으로 백화점, 대학, 서울경마공원, 모델하우스 등에서 LG 클로이 가이드봇을 운영하고 있다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 6,500 등락률 -4.64% 거래량 1,954,318 전일가 140,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 삼성과 LG, 반도체·생활가전 '전 세계 1위' 타이틀 거머쥘까LG전자 남아공서 'LG 앰버서더' 선정…이색 사회공헌'AI 인재양성' 첫걸음 뗀 LG…올해 더 속도낸다 close 로봇사업담당 노규찬 상무는 "다양한 공간에서 고객의 니즈에 대응할 수 있는 LG만의 고도화된 로봇 솔루션으로 고객에게 차별화된 가치를 지속 제공할 것"이라고 강조했다.

