40대 여성 마스크 착용 거부에 영국행 비행기 회항…"다른 탑승객에게 사과" 美 항공사 성명

[아시아경제 권서영 기자] 기내에서 마스크 착용을 거부하는 승객 때문에 여객기가 대서양 상공에서 회항하는 소동이 벌어졌다.

지난 20일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 미국 마이애미에서 출발해 영국 런던으로 향하던 여객기가 '노 마스크' 승객 문제로 운항 도중 마이애미로 돌아왔다고 보도했다. 이 여객기에는 당시 승객 129명과 승무원 14명이 탑승하고 있었다.

여객기는 지난 19일 밤 노스캐롤라이나주 해안에서 805㎞ 떨어진 대서양 항공을 비행하던 도중, 40대의 여성 탑승객 1명이 기내에서 마스크 착용을 거부하는 일이 발생해 항로를 거꾸로 돌렸다. 아메리칸 항공은 성명을 내어 "연방정부의 마스크 요구 사항을 준수하지 않는 고객 때문에 항공기가 회항했다"며 "불편을 겪은 다른 탑승객에게 사과드린다"고 밝혔다.

항공기 추적 사이트 플라이트어웨이에 따르면 이 여객기는 출발한 지 1시간 48분 만에 마이애미 공항에 다시 착륙했다. 마스크 착용을 거부한 승객은 공항에 내린 뒤 경찰에 신병이 인계됐으나 체포되진 않았으며, 아메리칸 항공은 이 승객을 항공 당국에 신고하는 절차를 밟은 것으로 전해졌다.

미국 연방항공청(FAA)에 따르면 올해 들어 기내에서 소란을 일으켜 신고된 승객 사례는 18일 기준 151건에 달했으며 이 중 92건은 마스크 문제 때문이었다. FAA는 코로나19 사태 이후 마스크 착용을 거부하며 난동을 부리는 승객이 늘자 작년 초부터 최고 3만5천 달러(약 4천200만원)의 과태료를 부과할 수 있는 무관용 방침을 시행하고 있다.

