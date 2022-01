신한카드, 올해 첫 ESG 해외채권 발행

모집금액 대비 4배에 달하는 16억달러 수요 집중

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 미화 4억달러(5년 만기)규모의 소셜 본드를 공모 형태로 발행했다고 21일 밝혔다.

신한카드는 최근 미국의 금리 인상 및 긴축 정책으로 인한 금융시장 변동성 확대 속에서도 발행액의 4배가 넘는 주문을 끌어모으며 발행에 성공했다. 특히 이번 청약에는 주문의 96%가 아시아에서, 나머지 4%는 유럽에서 청약되는 등 전세계 투자자 105개 기관이 참여해 16억달러의 주문이 몰렸다.

본 채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 'A2'를 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았다. 높은 흥행에 힘입어 최초 제시한 가산금리 대비 30bp를 끌어내리며, 미국채 5년 금리 대비 최종 가산금리는 95bp로 결정됐다. 조달된 자금은 저신용, 저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용될 예정이다.

한편 BNP파리바, 씨티, 크레디 아그리콜 CIB, MUFG, 스탠다드차타드가 발행 주관사로 참여한 본 채권은 싱가포르 증권거래소에 상장했다.

신한카드 관계자는 "다시 한번 국제적으로 인지도를 높이고 투자자 저변을 확대해 차입선을 다변화할 수 있게 됐다"며 "향후 글로벌 채권시장에서 여전사들의 한국물 발행에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 말했다.

