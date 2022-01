무주군, 노후하수관로 개량사업 ‘박차’

1단계 오는 5월 발주…2단계 다음달 실시설계 착수

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 하천오염을 방지하고 하수처리 운영을 효율적으로 하기 위해 노후하수관로 개량사업 1·2단계 사업을 추진하고 있다고 21일 밝혔다.

무주군은 올해 국비 5억원 등 총 사업비 10억원을 확보하고, 무주군 구천동과 설천면 일원에 노후하수관로 개량사업 2단계 사업을 본격화하기로 했다.

이를 위해 다음달 기본 및 실시설계 용역을 발주하고 내년 3월 공사 발주에 들어가는 등 2024년 10월까지 공사를 마무리할 계획이다.

2단계 사업은 총 92억원을 들여 오수관로(7.9㎞)를 교체하고 관로(0.2㎞)를 보수함으로써, 구천동과 설천면 일원 주민들에게 삶의 질을 높이는 한편 안정적인 하수처리를 도모하는 것이다.

이에 앞서 무주군은 사업비 153억3700만원을 들여 무주읍과 안성면 일대 하수처리구역의 노후된 하수관로로 인한 지반침하 예방과 하수처리운영 효율을 높이기 위한 노후 하수관로 개량사업 1단계 사업을 펼치고 있다.

이 구간은 무주읍 읍내리에서 당산리, 안성면 일원 8.8㎞로, 관로 내 불명수가 유입되고 있는 실정이다.

이에 군은 1.59㎞ 관로를 보수하면서 주민들에게 쾌적하고 안전한 환경을 제공할 방침이다.

불명수란 파손된 노후하수관로로 유입되는 빗물과 지하수를 말하며, 이와 함께 토사 등이 유입되면서 이로 인한 지반침하가 우려되고 있다.

무주군은 조만간 1단계 사업인 기본 및 실시설계 마무리가 가능함에 따라 오는 5월중 공사를 발주해 오는 2024년 연내 사업을 마무리할 계획이다.

