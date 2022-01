컬리, 헤이조이스 운영사 플래너리 인수…“여성 고객 타깃 시너지 창출”

[아시아경제 임춘한 기자] 마켓컬리를 운영하는 컬리는 여성 커리어 성장을 지원하는 커뮤니티 플랫폼 헤이조이스 운영사 플래너리를 인수한다고 21일 밝혔다.

컬리는 플래너리 지분 100%를 인수해 자회사로 편입한다. 이번 인수와 관련된 모든 절차는 이달 내로 마무리될 예정이다. 양사는 여성 고객층을 타깃으로 한 다양한 마케팅 진행과 함께 특색 있는 온라인 서비스 개발에 협업할 계획이다.

2018년 설립된 플래너리는 일하는 여성들의 경력 개발을 돕기 위한 온라인 콘텐츠를 제작해 유료로 제공하는 헤이조이스를 운영하고 있다. 플래너리는 기존 헤이조이스 서비스를 계속 운영하며, 이나리 플래너리 대표는 컬리의 커뮤니케이션 총괄 업무를 겸한다.

김슬아 컬리 대표이사는 “플래너리 인수로 헤이조이스라는 탄탄한 콘텐츠 커뮤니티 플랫폼을 확보하게 됐다”며 “앞으로 다양한 협업을 바탕으로 서로 시너지를 내면서 양쪽 플랫폼 모두의 고객 충성도를 강화할 계획”이라고 말했다.

