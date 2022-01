빽다방, ‘콜드브루 원액 2종’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 더본코리아의 빽다방은 언제 어디서나 커피 원두 본연의 깊은 바디감과 진한 풍미를 즐길 수 있는 ‘콜드브루 원액 2종’을 새롭게 선보인다고 21일 밝혔다.

콜드브루 원액 2종은 90% 이상 카페인을 제거해 카페인 부담은 줄이고 커피 원두 본연의 풍미는 고스란히 살린 디카페인 콜드브루 원액과 깔끔한 콜드브루 특유의 맛과 향에 집중한 오리지널 콜드브루 원액으로 구성됐다. 높은 브릭스(Brix)의 고농도 콜드브루 커피 원액을 담아 소량으로도 풍부한 커피 맛을 느낄 수 있다는 장점이 있다. 장소에 관계없이 간편하게 즐길 수 있도록 300ml의 소용량 보틀 제품으로 출시해 활용도를 높였으며, 물이나 우유에 적당량 희석해 취향껏 즐길 수 있다.

빽다방은 디카페인을 포함한 콜드브루 메뉴에 대한 소비자들의 지속적인 재출시 요청에 힘입어 매년 시즌 한정으로 선보여왔던 ‘콜드브루 시리즈 8종’도 일부 매장을 제외한 전국 빽다방에서 상시 메뉴로 재출시한다.

시즌백 메뉴는 추가금액 없이 디카페인으로 변경 가능하며 ▲숙성과정에서 탄생한 산뜻한 산미가 일품인 ‘콜드브루’ ▲우유의 고소한 풍미가 더해진 ‘콜드브루 라떼’ ▲연유와 흑당의 달콤함이 각각 더해져 향긋한 조화를 이룬 ‘콜드브루 연유라떼’, ‘콜드브루 흑당라떼’로 다양하게 만나볼 수 있다.

