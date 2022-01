경찰 도움 '44년 동안 헤어진 모자' 극적 상봉

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 어릴 적 헤어져 44년 동안 만나지 못했던 모자가 경찰 도움을 받아 극적 상봉했다.

20일 영광경찰서에 따르면 유 모 씨는 8세 때 집을 나간 후 실종됐고, 가족들은 미아신고를 하고 주변 보호시설을 샅샅이 뒤지는 등 아이를 찾기 위해 나섰지만 끝내 찾지 못했다.

두 사람의 안타까운 사연은 1978년에 시작했다.

당시 집안 형편이 어려운 사정으로 인해 아들인 유 모 씨는 고모 집에 맡겨졌다.

하지만 유 모 씨는 8세 때 집을 나간 후 실종됐으며 이후 어머니 이 모 씨는 보호시설에 자란 유 모 씨 이름과 나이가 바꿔 아들을 찾는 것이 불가능했다.

어머니는 서울에서 영광으로 이사한 뒤 생사라도 확인하고 싶은 간절한 마음에 지난해 11월 전남 영광경찰서를 찾아 유전자 등록을 했고, 다행히 유 모 씨의 유전자 데이터가 남아 있어 찾을 수 있었다.

아들과 만난 어머니는 “아들을 찾게 돼 너무 기쁘고 꿈만 같다. 아들을 잃어버렸다는 사실에 죄책감이 컸지만 이렇게 다시 만나게 돼 다행이다”며 도움을 준 경찰에게 감사한 마음을 전했다.

강기현 경찰서장은 “오랜 기간 생사를 모르던 모자가 극적으로 상봉할 수 있게 돼 정말 기쁘다”며 “앞으로도 우리 경찰은 관계기관과 긴밀한 협업을 통해 실종자가 빠른 시일 내 가족의 품으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr